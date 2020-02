CS-laget til Apeks tar grep for å kvalifisere seg til det som ansees som å være den største – og viktigste – turneringen i spillet.

Laget har vært norgesmestere de to siste årene, men har slitt med å markere seg internasjonalt. Nå henter de inn treneren Torbjørn Nyborg fra Danmark, opplyser Apeks til TV 2.

Etter et lengre opphold i toppklubben North, takket Nyborg for seg 11. februar, og har siden vært i dialog med flere klubber på tvers av Europa.

– I Norge mangler vi internasjonal erfaring fra toppnivå i det meste innen e-sport. Derfor er muligheter som dette fantastiske. Jeg er ekstremt fornøyd med å hente inn Torbjørn i denne perioden. Han vil bidra til både lag og klubb med god innsikt fra tiden i North, forteller sportslig leder i Apeks, Anders Kjær.

Apeks, sammen med Nordavind, har kvalifisert seg til å delta i den lukkede kvalifiseringsrunden til ESL One Rio Minor. Her skal de norske klubbene få bryne seg på noen av de beste lagene i verden. 16 lag deltar i den lukkede kvalifiseringen, og hele åtte lag går videre til ESL One Rio Minor. For å komme seg gjennom må man vinne to av tre kamper.

– Apeks minner meg om lag jeg har jobbet med tidligere. Jeg skal ikke gjøre store endringer i lagets strategier, men heller hjelpe dem med å finpusse det de allerede har, sier Torbjørn Nyborg.

Kvalifiseringen vil foregå 7.- og 8. mars, og du kan følge nordmennene i aksjon gratis på TV 2 Sumo Fri.

I helgen kan du se IEM, Katowice – også det på TV 2 Sumo fri.