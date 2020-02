Mannen, som er hjemmehørende på Lister, er i tillegg tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ha stukket av fra stedet.

Det var NRK som først omtalte tiltalen.

Venninne hardt skadd

Daisy hadde bodd i Stavanger i litt over et år da hun ble invitert med til Snartemo i Vest-Agder for å være sammen med gode venner på en gård langt inne i skogen.

På en avsidesliggende grusvei ble hun og en estisk venninne påkjørt natt til 2. juni i fjor.

Venninnen lå lenge på sykehus med alvorlige skader og husker lite av det som skjedde.

Stor etterforskning

For politiet ble saken svært utfordrende, og i fire måneder stod de uten en gjerningsperson. Daisys mor skrev også et åpent brev i håp om at noen skulle melde seg.

«Så jeg ber deg på mine knær: gi deg til kjenne, gå og forklar ulykkesforløpet til politiet, godta å bli hjulpet og ikke bær denne fryktelige hemmeligheten hele livet ditt», skrev moren.

Totalt er mer enn 80 personer avhørt av politiet. På et tidspunkt ble den nå tiltalte 22-åringen avhørt som vitne i saken, før han ble siktet for falsk forklaring og senere varetektsfengslet i tre dager.

Det er foreløpig ikke berammet noen rettssak mot 22-åringen.