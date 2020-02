Volkswagen er helt i innspurten med en av sine største satsinger noensinne. Det handler om elbil og startskuddet skjer etter planen i sommer, med lanseringen av modellen ID.3.

Flere tusen nordmenn har bestilt bilen, en stor del av "First Edition"-eksemplarene er tildelt det norske markedet.

Men nå later det til at VW har problemer.

Det velinformerte bransje-nettstedet Automotive News melder nemlig nå at "massive software-utfordringer" gjør at Volkswagen kan bli tvunget til å utsette lanseringen i sommer.

10.000 jobber på spreng

Tyske Manager Magazine skriver at problemene skal bunne i at softwaren som ligger til grunn for de øvrige systemene i bilen har blitt utviklet for hurtig.

Dermed fungerer ikke de ulike elementene godt nok sammen.

Hundrevis av testsjåfører skal ha rapportert inn opp til 300 feil hver eneste dag. Mer enn 10.000 ingeniører jobber nå angivelig med å løse problemene, som ifølge Manager Magazine i verste fall kan bety en langvarig utsettelse av ID.3-lanseringen.

ID.3 er først ut i en gedigen elbil-satsing fra Volkswagen.

Rammer flere modeller?

Det har lenge blitt påstått at VW har hatt flere utfordringer med ID.3-utviklingen. Den første produksjonen av bilen startet allerede i november i fjor. VW har vært åpne på at de vil bruke månedene frem mot lansering til å finpusse og rette eventuelle feil og problemer som dukker opp.

Lansering til sommeren – eller? Foto: Scanpix

Hvis de blir tvunget til å utsette, kan det få store økonomiske konsekvenser for Volkswagen. Ikke bare risikerer de å miste salg og kunder. De trenger også et betydelig salg av elektriske biler i år, for å unngå bøter fra EU som har innført et nytt tak for hvor mye bilene fra de ulike produsentene har lov til å slippe ut.

En annen faktor oppe i dette, er om flere modeller kan bli rammet. ID.3 er bygget på Volkswagen-konsernets nye og elektriske MEB-plattform. Denne danner utgangspunkt for en rekke modeller fra flere av merkene i konsernet. Dermed er det også nærliggende å tro at problemene også kan få konsekvenser for VWs egen ID.4 og blant annet kommende elbiler fra Skoda og Seat.

Slik ser ID.3 ut innvendig, VW har gått for et svært minimalistisk interiør.

Åtte elektriske fabrikker

ID.3 er den første bilen fra Volkswagen som fra grunnen av er utviklet for å være karbonnøytral, gjennom hele produksjonen og livsløpet. All elektrisk kraft til fabrikken i Zwickau kommer fra fornybare kilder.

I tillegg har fabrikken et avansert kraftvarmeverk med varmegjenvinning. Bygninger og produksjonsutstyr optimeres for energieffektivitet, noe som reduserer både det elektriske effektbehovet og behovet for oppvarming.

I fremtiden vil Volkswagen bygge elektriske biler ved åtte MEB-fabrikker over hele verden: I Europa, Asia og Nord-Amerika. Sammen vil disse fabrikkene utgjøre verdens største produksjonsnettverk for elektriske biler.

Men først later det altså til at de har noen problemer som må løses...

