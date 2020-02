Raser mot alkohol-ja på fotballkamp: – Det er et skummelt signal

Onsdag kom nyheten om at Norges Fotballforbund (NFF) opphever alkoholsalgforbudet som gjelder vanlige supportere på kamper.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt fikk rett i sin spådom at det ville komme reaksjoner på regelendringen.

– Et skummelt signal

– NFF er en viktig organisasjon, og det er et skummelt signal de sender, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i alkovettorganisasjonen Av-og-til til TV 2.

Ifølge de nye reglene, som trer i kraft allerede kommende sesong, vil det ikke være mulighet for å drikke alkohol på tribunene, men det vil være mulighet å selge øl og vin på arenaene.

Det var VG som først omtalte regelendringen, som Bjerketvedt, omtalte som «mer en endring av vedtekter enn praksis».

– Jeg ser generalsekretæren si at dette ikke er en stor endring i praksis, men som hovedorganisasjonen i Norges største barneidrett har de et stort samfunnsoppdrag, og de sender her et signal til klubber og arenaer om hva som er greit og ikke, sier Eriksrud.

Kritisk til VIP-servering

Fra tidligere av har VIP-medlemmer hatt mulighet til å drikke alkohol på egne områder.

– At man har kunnet drikke på VIP-områder er også uheldig, og det er ikke et godt argument for å åpne for drikking utenfor, sier Av-og-til-generalsekretæren.

REAGERER: – Vi er bekymret over at NFF nå løsner opp regelverket. Det blir stadig færre arenaer som er alkoholfrie, og idretten er en veldig viktig friarena for barn og unge. Det signalet NFF nå sender med å åpne for mer alkoholsalg er synd., sier generalsekretær i organisasjonen Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud. Foto: Av-og-til

– Idretten er et sted der barn og unge ser heltene sine, og kan være med foreldrene sine uten å møte alkohol, sier hun.

– Blir litt sint

Også stortingsrepresentant for Krf, Jorunn Lossius, reagerer sterkt.

– Vi er veldig opprørte over dette, og jeg blir litt sint over at man åpner for denne typen liberalisering. Alkohol hører ikke hjemme på sportsarenaer, og NFF har ansvar for å bygge trygge arenaer for unge, sier politikeren.

Også hun frykter signaleffekten dette sender.

– Jeg kan langt på vei skjønne at voksne mennesker vil nyte en øl til en god kamp, men man må bygge en trygg kultur. Dette er steder med barn til stede. Idretts- og kampglede burde være rus nok i seg selv, uten at den trengs å forsterkes på noe som helst vis, sier hun videre.

Hun synes det er paradoksalt at NFF har lansert en plan for å minske vold og trusler i fotballen, samtidig som at man åpner for mer alkohol.

– Det er sterkt beklagelig ,og et steg i gal retning, sier hun.

– Helt innenfor

NFF-generalsekretær Bjerketvedt sier til TV 2 at han har forståelse for at noen ser på alkoholservering på kamp som krevende.

– Men det forbundsstyret vedtok var ikke en liberalisering eller vesentlig endring, det er en tilpasning til en praksis som har eksistert i ti-femten år, sier han.