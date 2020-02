– Jeg regner ikke på mandater

– Det blir sagt om deg at du først og fremst er Namdalens mann?

– Det kan jeg godt forstå i og med at jeg var regionrådsleder for Namdalen. Da forfektet jeg Namdalens synspunkt. Det er det ikke tvil om. Du har de rollene du har. Men skulle jeg vært leder for Trøndelag Ap, så ville jeg selvsagt ha vært opptatt av hele Trøndelag, ikke bare av Namdalen.

– Men det blir påstått at du vil gjøre en dårligere jobb for Innherred enn Trond Giske?

– Det faller på sin egen urimelighet. Det er ikke slik at en leder sitter med all makt. Det står et politisk parti bak de som skal fronte politikken.

Mener Giske er best

Det blir også sådd tvil om Hellesø vil stå hardt nok på for å styrke Steinkjer som administrasjonsby i nye Trøndelag fylke.

– For den som er opptatt av sykehuset i Levanger sin framtid og posisjon, og for den som ønsker å slå ring om Steinkjer som administrasjonsby, så peker Trond Giske seg ut som den sterkeste lederkandidaten, uttalte lokallagsleder i Verdal, Arild Pedersen til Namdalsavisa.

Hellesø slår tilbake mot Pedersen.

– Hvis han mener at viktige ting som Steinkjer som administrasjonsby, og fremtiden til sykehuset i Levanger kan håndteres bedre av en leder som bor i Oslo, enn en leder som bor i Trøndelag, så må jeg få lov til å mene at det er merkelig, sier Hellesø, og fortsetter:

– Jeg oppfatter det som en konstruert problemstilling. Det var naturlig at jeg som regionrådsleder frontet det som var best for Namdalen. Det var rollen min.

Ber om ærlighet

Ifølge Hellesø har påstanden om at han bare er Namdalens mann ikke rot i virkeligheten, men blir framsatt for å svekke ham som kandidat.

– At de tillegger meg at jeg bare vil jobbe for Namdalen, og ikke hele Trøndelag er å gå langt. Da har du en agenda, og leter etter grunner til å velge noen andre. Da kunne de heller være ærlige på at de støtter noen andre.

Hellesø understreker at han respekterer fullt ut at partifeller foretrekker andre kandidater enn ham. Han har tro på at valgkomiteen kommer fram til den beste sammensetningen av styret.

Ordføreren viser til uttalelsen fra valgkomiteens leder Arne Grande på Facebook om at de har som ambisjon «å fremme en enstemmig innstilling hvor vi setter sammen et vinnerlag som speiler hele fylket og som samler og forener».

– Det er en god uttalelse at de vil ha et styre som samler og forener. Det har vært min motivasjon for å stille hele tiden, sier han.