Foreløpig har det ikke vært tilfeller av koronasmitte i Norge, men norske helsemyndigheter legger likevel beredskapsplaner for å ta imot en bølge av pasienter.

Spesialhelsetjenesten ved Ullevål sykehus sier onsdag at de nå stålsetter seg for at det i nær fremtid kan komme mange koronasmittede pasienter.

– Det ser ut som at sannsynligheten for at vi får dette i et større antall til Norge er større enn det vi trodde for noen uker siden, sier Arne Broch Brantsæter, overlege ved Ullevål sykehus, på en pressekonferanse onsdag.

Han opplyser at helsetjenesten nå legger beredskap for at de skal ta imot mange pasienter med smitten.

Det norske helsevesenet forbereder seg på at ordinær isolatkapasitet ikke kommer til å være tilstrekkelig, og sykehusene dermed må ta i bruk ytterligere sengeplasser.

Korona-viruset har spredt seg til flere land i Europa de siste dagene. Verst er det i Italia hvor 12 mennesker har mistet livet og nærmere 400 er smittet.

Beredskap

Sykehuset sier til TV 2 at det ikke er noen som er smittet i Norge, og at pressekonferansen derfor vil ta for seg beredskapen ved et eventuelt utbrudd i Norge.

FHI økte tirsdag smittefaren i Norge til moderat, og sa at de ikke kan utelukke at det nå er en smittebærer i landet.

– Vi kan ikke utelukke at det nå er en smittebærer i Norge, men vi har ingen mistanke om det foreløpig. Vi tester veldig mange fortløpende, og hadde nok oppdaget det, sa overlege i FHI Siri Helene Hauge til TV 2.

– Ikke grunn til panikk

EU uttalte under en pressekonferanse onsdag at utbruddet av det nye koronaviruset i Europa er bekymringsfullt, men at det ikke er noen grunn til panikk.

Det slo EUs helsekommissær Stella Kyriakides fast etter et møte med Italias helseminister Roberto Speranza i Roma onsdag. Landet har registrert nærmere 400 smittetilfeller av korona-viruset og er dermed hardest rammet i Europa.

– Vi må også være årvåkne når det gjelder feilinformasjon og desinformasjon, i tillegg til uttalelser som nører opp under fremmedfrykt, villeder innbyggerne og setter spørsmålstegn ved myndighetenes arbeid, sa hun.

