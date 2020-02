Mottok klager om bitt og frostskader

En ansatt i PP-tjenesten sa i retten at hun var i «sjokk» over forholdene i barnehagen. Hun beskrev «en barnehagehverdag uten tilstrekkelig pedagogisk innhold, barn som gikk ut tynnkledd, lite omsorg, og barn som var alene over tid uten tilsyn av voksne».

MENER STENGNING ER UGYLDIG: Talspersonen for Gnist Barnehager, Børre Andreassen, svarer i e-posten at de driver en trygg og god barnehage som oppfyller kravene i rammeplanen med god margin. Foto: Kristin Støylen

Gnist svarer via sin presserådgiver Børre Andreassen at de er sterkt uenige i flere av PP-tjenestens påstander. Og barnehagekjeden framholder at uønskede hendelser dessverre er vanlig i alle barnehager.

– Vi hadde observatører fra både private og kommunale barnehager inne i Gnist Trøa hver dag i over ett år, sier direktør Camilla Trud Nereid.

– Og veiledning ble gitt, men til slutt innså vi at Gnist Trøa ikke viste de forbedringene som er nødvendig for at barna skal ha det trygt og godt.

Gjennom ett år hadde kommunen 17 møter med barnehagen med veiledning og råd.

Søkte barnet over i ny barnehage

Erland Slåen tok datteren sin ut av Gnist Trøa i fjor.

– Jeg opplevde både arrogante og lite selvkritiske holdninger hos denne barnehagen, forteller Slåen.

Slåen var den som fant barn fra barnehagen inne på anleggsområdet der han jobber. Han brakte dem tilbake til personalet og fant til sin overraskelse at ingen hadde savnet dem.

FANT BARNEHAGEBARN INNE PÅ ANLEGGSOMRÅDE: Erlend Slåen hadde selv barn i Gnist Trøa. Han var på jobb da småbarn kom vandrende alene inne på anleggsområdet. Da han fulgte dem tilbake til personalet hadde ingen savnet dem. Foto: Stein Roar Leite

Slåen er også sterkt kritisk til vikarbruken.

– Det var ti ulike vikarer på under ei uke på den avdelingen der vi hadde datteren vår. Det er ikke ålreit å levere en gråtende unge til folk du ikke kjenner.

TV 2 har også snakket med to mødre, som har nokså likelydende opplevelser.

– Vi hadde flere merknader som vi tok opp med personalet, men selv klagde vi aldri til kommunen. Mange ganger opplevde vi kaos og fravær av kontroll på barnegruppa, sier den ene moren.

Hun roser kommunen for at de vedtok å stenge barnehagen Gnist Trøa.

– Vi hadde to barn der i fem år, og jeg vil beskrive dårlig pedagogisk kvalitet, et kaotisk miljø, og lite læring for barna våre, sier den andre moren, som gjerne vitner i retten mot Gnist dersom det blir nødvendig.

GNIST I RETTEN: Barnehagekjeden sier mange foreldre har vært fornøyde. Foto: Stein Roar Leite

Blir rettssak

Sør-Trøndelag tingrett skriver i sin kjennelse at omfanget og innholdet i bekymringene over tid underbygger at saken ikke dreier seg om enkeltepisoder eller uhell, men underbygger en overordnet systemsvikt.

«Vi er dypt uenige i at hendelsene som omtales underbygger påstanden om systemsvikt, da vi mener at uheldige hendelser kan oppstå til tross for gode systemer og rutiner», skriver Gnist i en e-post.

«Vi, som alle andre barnehager, har områder vi kan bli bedre på, men utviklingstiltakene våre og effekten av dem har ikke blitt tillagt vekt i kommunens vurderinger», heter det videre i e-posten.

Gnist-kjeden vil ta saken videre for retten. De mener at vedtaket om stengning er ugyldig.

1. mars stenges Gnist Trøa.