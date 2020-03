42 år gamle Herold Kråkenes var på vei til Måløy for å besøke broren sin, da bilen han kjørte ble tatt av et 150 meter bredt snøskred på E39 i Våtedalen i Jølster, fredag for en drøy uke siden.

Skredet tok bilen med seg 30 meter oppover fjellsiden, men Herold kom seg uskadd unna. Han ringte nødetatene og kunne etter hvert klatre ut av det knuste vinduet på passasjersiden.

Les hele intervjuet med Herold her.

Da han omsider kom frem til Måløy, ble han stående utenfor huset, usikker på hvordan han kom til å reagere når han fikk se tvillingbroren Hilmar. Bare noen timer tidligere var han overbevist om at kun en av dem ville være igjen.

Brukte humor

Inne i huset ventet en spent gjeng. Flesteparten av dem var venner av broren, som Herold aldri hadde møtt.

Hilmar forteller at de brukte lang til på å forberede seg på hvordan de skulle ta ham imot etter det som hadde skjedd.

– Vi fant fort ut at vi måtte løse det med humor, men vi var litt spente på hvordan du ville ta det, sier han og ser bort på tvillingbroren.

Herold husker at han prøvde å kjenne på om han egentlig hadde lyst til å være sosial etter ulykken.

– Men da jeg først kom inn hadde gjengen her laget til et ganske artig opplegg som fikk løst opp stemningen med en gang, sier han.

– Who wants to live forever, uansett?

Han refererer til et rosa kort som ligger på bordet foran dem. På forsiden står det «Today is your day».

FIKK KORT: I kortet oppfordrer tvillingbroren Herold til å finne på mindre farlige måter å få adrenalinkick på. Foto: TV 2.

Hilmar forteller at de raskt bestemte seg for at det måtte handle om at broren liker å være en stor kar, og at han liker å ta rommet. På kortet sto det derfor:

«Da er dagen her igjen, dagen da Herold skal lage stor ståhei rundt sin person. Du skal som vanlig utfordre naturkreftene i største Freddie Mercury-stil. Men vi setter tvil ved din metode for å oppnå disse adrenalinkickene dine.

Vi rundt deg vil innstendig be deg om å finne alternative, sikrere måter å oppnå dette på. Vi lister opp basehopping, nakenbading med haier, bridge. Lista er lang. Men, men, who wants to live forever, uansett?».