Det bekrefter CAS i en pressemelding onsdag.

Manchester City ble som kjent tidligere i år utestengt fra Champions League av UEFA i to år etter å ha brutt Financial Fair Play-reglene. Boten på var på cirka 300 millioner kroner.

Etter en gransking av klubbens finanser har det dømmende kammer i UEFAs kontrollkomité for oppfølging av økonomisk fair play konkludert med at Manchester City i perioden 2012 til 2016 dramatisk overrapporterte klubbens sponsorinntekter. Klubben skal også ha vist manglende samarbeidsvilje under etterforskningen.

Anker saken

Straffen ble onsdag anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Manchester City er skuffet, men ikke overrasket over denne avgjørelsen, skrev klubben i en uttalelse da straffen ble kjent.

De skrev også at de hadde vært forberedt på at de måtte ta saken videre til et uavhengig organ for at de skulle gå gjennom sakens beviser og faktum.

– UEFA-prosessen er full av feil og har hatt gjentatte lekkasjer, slik at det har vært liten tvil om resultatet som ville komme ut av det. Klubben har offisielt lagt inn en klage hos UEFAs disiplinære organ. En klage som har fått støtte av en dom hos idrettens voldgiftsdom (CAS).

– For å si det enkelt. Dette er en sak startet av UEFA, utført av UEFA og dømt av UEFA. Klubben vil så fort som mulig søke en upartisk vurdering av saken og vil i første instans fortsette prosessens hos CAS

Svekker økonomi og omdømme

– Det er på mange måter veldig, veldig sjokkerende, men samtidig ikke så uventet heller, for det har vært en sak som har pågått ganske lenge etter avsløringer som kom i Der Spiegel i forbindelse med Football Leaks, sier Mina Finstad Berg, TV 2s fotballekspert.

– En slik dom er veldig alvorlig for Manchester City, både når det kommer til det økonomiske og når det kommer til prestisje.