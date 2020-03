Solskjærs fornyelsesprosess: – Et lag som sannsynligvis har lang holdbarhet

TV 2-ekspert: – Dette er posisjonen de er nødt til å legge inn penger

TV 2-ekspert Erik Huseklepp ser også lyst på prosessen som er foretatt, men stiller fremdeles spørsmål ved hvorvidt det var fornuftig å gå inn i en sesong med kun Daniel James som offensiv forsterkning.

OPPTATT AV DET OFFENSIVE: Erik Huseklepp, her fra sin tid i Brann, vil alltid være opptatt av det som skjer fremover i et fotballag. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

– Det var merkelig at forsvarsleddet var det eneste som ble gjort noe med i sommer, og det har man fått bevist klart nå i en sesong som i beste fall har vært variabel. Bruno Fernandes og Odion Ighalo ble signert i januarvinduet, og i Fernandes har United endelig fått den offensive og kreative midtbanespilleren på plass. Vi har allerede fått sett hvor stor betydning en slik spiller har vært for dette United-laget. Det skapes mer sjanser nå og i hjemmekampene mot antatt svakere lag som parkerer bussen har United nå fått tak i en nøkkel som i mye større grad enn før låser opp disse lagene, sier den tidligere Englandsproffen.

Han tror spissplassen er førsteprioritert til sommeren, selv om Solskjær har angrepstalent i form av både Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood og nå innleide Odion Ighalo til disposisjon.

– Ighalo er nok først og fremst en nødløsning, men samtidig gir han ihvertfall en midlertidig løsning på det som har vært et stort problem for United på de fremste plassene på banen. Der er alle de andre gode i bakrom og trives best når United møter lag som gir dem rom som de kan utnytte, mens Ighalo er mye sterkere feilvendt. Det var veldig rart at de ikke hentet en erstatter for Lukaku da han ble solgt i sommer, og dette er den posisjonen jeg føler klubben er nødt til å legge inn litt penger for å finne en permanent løsning når sommervinduet åpner igjen, sier Huseklepp.

Huseklepp: – Overrasket over at ikke flere er borte

I tillegg til dem som Solskjær allerede har kvittet seg med, er klubbfremtiden garantert uviss hos flere av de andre i et Solskjær-prosjekt som etter alle solemerker altså skal gjennom nye runder med spillersalg - og kjøp til sommeren.

– Jeg er veldig overrasket over at Phil Jones, Jesse Lingard og Andreas Pereira fortsatt er United-spillere. Dette er spillere som har vist oss gang etter gang at de ikke holder mål med tanke på de ambisjonene denne tradisjonsrike klubben har, sier Huseklepp.

I anledning den forestående sommeren og søndagens kamp mot Everton har vi derfor fått Manchester United-supporter Holth og TV 2-ekspert Huseklepp til å felle sin dom over samtlige av dem som var i Manchester United-troppen i forrige sesongs oppgjør mot Everton.

De to ble bedt om å vurdere dem og putte dem i en av tre kategorier.

1. MED VIDERE

2. IKKE MED VIDERE

3. USIKKERT

LAGET I FJOR: Denne ellveren startet for Manchester United i 0-4-tapet for Everton på Goodison Park 21. april 2019. Foto: Premier League/TV 2

Her er du duoens vurderinger:

David de Gea

Holth: – Spilt seg opp den siste tiden og signerte ny kontrakt i høst. Ikke i fare. MED VIDERE

Huseklepp: – Er mye nærmere sitt toppnivå igjen etter en tung forrige sesong. Er en fantastisk skuddstopper som er blant de beste keeperne i verden når han er i form. MED VIDERE

TRYGG: Både supporter og ekspert regner De Gea som sikker mann videre. Alle foto: Premier League.

Victor Lindelöf

Holth: – Presses av Tuanzebe og Bailly. Mange er usikre på om han er god nok, men er enn så lenge Maguires makker. MED VIDERE

Huseklepp: – Har blitt den faste makkeren til Maguire i midtforsvaret. Vært bra. Har bra fart og er god med ball i det offensive spillet. Har sine utfordringer ved at han er ikke rå i duellspillet og United har sluppet inn en del mål ved at han har tapt sin duell. Her kommer de muligens til å gjøre noe på sikt. MED VIDERE

PUSHES, MEN SAFE: Victor Lindelöf sees foreløpig på som kaptein Maguires makker av begge to.

Chris Smalling - utlånt til Roma denne sesongen

Holth: – Fått en opptur i Roma, som jobber med en permanent avtale. Vil tro det går den veien. IKKE MED VIDERE

Huseklepp: – Helt riktig å sende ut på lån. Er ikke god nok for et lag med Uniteds ambisjoner. Bør selges når låneperioden er over. IKKE MED VIDERE

FÅR IKKE NY SJANSE: Duoen er samstemt om at Chris Smalling ikke returnerer fra Serie A for å bli Manchester United-spiller igjen.

Phil Jones

Holth: – Har nok spilt sin rolle i United. Ser ingen vei tilbake etter noen svake kamper i det som for ham var en enten-eller-sesong. IKKE MED VIDERE

Huseklepp: – Er til stadighet involvert i mål imot når han spiller. Holder ikke nivået. Bør selges. IKKE MED VIDERE

SPÅS BORT: Både supporter og ekspert tror Phil Jones-æraen på Old Trafford er omme ved sesongslutt.

Diogo Dalot

Holth: – Bak Wan-Bissaka, som er to år eldre. Har en vei å gå, spesielt defensivt. MED VIDERE

Huseklepp: – Ikke tatt de stegene man håpet på. Har en del spennende kvaliteter med høy fart og flink til å utfordre i den offensive delen av spillet, men utviklingen har stoppet opp. Kan selges eller brukes som back up. USIKKERT

UVISSHET: Diogo Dalot er åpenbart ikke et førstevalg, men kan bli værende allikevel.

Paul Pogba

Holth: – Forsvinner sannsynligvis til sommeren. IKKE MED VIDERE

Huseklepp: – Vært skadet stort sett hele sesongen. Konstant rykter om at han vil vekk og skal vekk. En fantastisk spiller på sitt beste, men det virker utenfra som at han ikke har et ønske om å bli og da tror jeg at det beste for Uniteds del blir å selge ham for en høyest mulig sum. Alltid mye utenomsportslige ting som det blir fokus på rundt Pogba i tillegg. IKKE MED VIDERE

UTENOMSPORTSLIG: Det er ikke prestasjonene på banen som til syvende og sist feller Pogba i Manchester United.

Fred

Holth: – Som en nysignering under Solskjær. Blir vanskelig å sette ut når Pogba er tilbake. MED VIDERE

Huseklepp: – Har tatt steg siden fjoråret. Blitt vant med tempoet i Premier League og gjør mye mindre feil enn han gjorde da han ankom United. Bør fremdeles ikke være et førstevalg, men kan muligens beholdes som en roteringssspiller i tøffe kampprogram... MED VIDERE

NY VÅR: Fred har tatt vare på sjansen denne sesongen.

Nemanja Matic

Holth: – Skal ha vært åpen for å forlate klubben, men ble beholdt som backup. Det viste seg å være lurt. TROLIG IKKE MED VIDERE

Huseklepp: – Åpnet sesongen dårlig og virket langt på vei ferdig på dette nivået. Har kommet seg utover i sesongen, men det er en sannhet i at det går enda tregere med Matic nå enn det gjorde tidigere. Dette kan fort bli hans siste sesong for United. USIKKERT

BEDRING, MEN KAN FORSVINNE: Til tross for at Nemanja Matic har hevet seg, tror duoen Holth og Huseklepp at hans United-dager kan være talte i sommer.

Marcus Rashford

Holth: – Lagets beste og viktigste spiller det siste halvåret. MED VIDERE

Huseklepp: – Har hatt sin beste sesong for United noensinne før han ble skadet. Er alltid farlig med sin fart og teknikk, og nå har han også begynt å score mer mål. Rashford er kanskje den spilleren som har hatt best utvikling under Solskjær og blir virkelig spennede å følge videre. Hvor god kan han bli? Kan han bli en av verdens beste angripere? Jeg tror ja. MED VIDERE

NØKKELSPILLER: Marcus Rashford spås å bli ypperste verdensklasse av TV 2s ekspert.

Romelu Lukaku - solgt til Inter før denne sesongen

Ikke vurdert

ALLEREDE SOLGT: Romelu Lukaku forlot Old Trafford i fjor sommer. Ikke vurdert.

Anthony Martial

Holth: – Har scoret en del som spiss, men trenger enda flere. Fortsatt usikkert om han kan være svaret på topp hvis Rashford skal spille kant. MED VIDERE

Huseklepp: – Mannen det er umulig å bli klok på. Har hatt en grei stigning under Solskjær, men fortsatt er han veldig variabel fra kamp til kamp og i kampene generelt. Kan være fullstendig usynlig i 60 minutter, for så plutselig å gjøre noe veldig bra som gjør at han scorer eller bidrar til at United scorer. Potensialet her er enormt, men får Solskjær det fram enda oftere? For det trengs. MED VIDERE

UJEVN, MEN TRYGG: Anthony Martial er en del av klubbens fremtid, men jevnere prestasjoner er ønsket fra både supporter og ekspert.

Ashley Young (innbytter) - solgt til Inter i januar

Ikke vurdert

ALLEREDE SOLGT: Ashley Young forlot Old Trafford i januar. Ikke vurdert.

Scott McTominay (innbytter)

Holth: – Utviklet seg til å bli en av lagets viktigste brikker. Ikke lenger bare en ryddegutt. MED VIDERE

Huseklepp: – Tatt enorme steg under Solskjær. Virkelig blitt en solid og god midtbanespiller for United som virkelig var savnet nå da han var skadet. Beveger beina bra i midtbaneleddet, legger aldri noe i mellom i duellspillet og er bra på pasningsspill i tillegg. Virkelig gøy å se de stegene McTominay har tatt under Solskjær. Her kan man ha en lokal og meget bra midtbanespiller i mange år framover. MED VIDERE

ETABLERT SEG: Scott McTominays rolle er nå udiskutabel.

Andreas Pereira (innbytter)

Holth: – Fått mye tillit av Solskjær, men blitt vraket flere ganger den siste tiden. Vanskelig å se at han har en fremtid i klubben. Finner seg ikke til rette i noen roller og mangler spisskompetanse. USIKKERT

Huseklepp: – Mangler klasse og kreativitet, og blir ekstremt ofte spist opp av motstander fordi han håndterer rett og slett ikke tempoet i en klubb som United. Han tenker ikke fort nok i situasjoner som ofte fører til brudd imot.

SPÅS BORT: Andreas Pereiras fremtid ligger skal en tro duoen utenfor Manchester.

Alexis Sánchez (ubenyttet reserve) - utlånt til Inter denne sesongen

Holth: – United-karrieren har blitt et mareritt. Et sjokk hvis han blir å se i rødt igjen. IKKE MED VIDERE

Huseklepp: – Virker ferdig i United. Slo aldri til. Solskjær hevder han skal tilbake å motbevise alle. Det tviler jeg på. Tror han blir solgt i sommer. IKKE MED VIDERE

HAR IKKE TRUFFET DE RIKTIGE TANGENTENE: Forventningene var store da Alexis Sanchez ble hentet til klubben, men chileneren har ikke innfridd.

Juan Mata (ubenyttet reserve)

Holth: – Fikk ny kontrakt i sommer. Spilt en marginal rolle, som forventet, men bidrar med rutine i garderoben. TROLIG MED VIDERE

Huseklepp: – Fin roteringsspiller under Solskjær. Har kvaliteter som passer mot noen motstandere. En liten varsko her også. Mata og Fernandes spilte ekstremt bra sammen i hjemmekampen mot Brugge. De fant virkelig tonen. Kan kjøpet av Fernandes løfte Mata også i Premier League? Time will show. TROLIG MED VIDERE

SPENNENDE: Juan Mata er en av dem som åpenbart har en del å bidra med, men der spenningen allikevel er stor rundt hvorvidt han blir værende.

Jesse Lingard (ubenyttet reserve)

Holth: – Inne i sin verste sesong. Startet bra under Solskjær, men har trøblet både på og utenfor banen. USIKKERT

Huseklepp: – Har vist gang etter gang at han ikker er god nok på dette nivået. Skaper nesten ikke målpoeng i det hele tatt, og det må man gjøre skal man spille i de offensive posisjonene i United. Bør selges. IKKE MED VIDERE

BLOMSTRET, MEN VISNET: Jesse Lingards start under Ole Gunnar Solskjær var lovende, men denne sesongen har det vært tynt.

Sergio Romero (ubenyttet reserve)

Holth: – Lojal andrekeeper som stort sett gjør jobben når han vikarierer. Kan være Henderson kommer inn for å utfordre De Gea neste sesong, og da er det ikke utenkelig at Romero reiser videre. USIKKERT

Huseklepp: – Fin reservekeeper. Står i cuper og ved behov. Gjør stort sett en bra jobb. Kan fint beholdes. MED VIDERE

HAR FUNNET SIN ROLLE: Sergio Romero er rutinert og trygg, og det beror nok mye på ham selv hvorvidt han blir værende i klubben.

