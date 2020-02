Norges Fotballforbund (NFF) opphever forbudet mot å selge alkohol til vanlige supportere på kamper. Regelendringen trer i kraft allerede kommende sesong, skriver VG.

Ifølge avisen ble endringen nylig vedtatt av forbundsstyret til NFF.

– Ifølge regelverket som har eksistert, har det vært nulltoleranse for alkoholservering på stadioner. Nå gjøres det en endring. Dette er en alminneliggjøring. Nå gir vi alle muligheten, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Dette forutsetter at klubbene får skjenkebevilling av sine respektive kommuner. Det blir likevel ikke fri flyt av alkohol. Forbudet mot alkohol på fotballtribunene videreføres. Det betyr at alkoholen må inntas før man setter seg på plassen.

Bjerketvedt er forberedt på reaksjoner.

– Jeg har respekt for at det vil være motstand, men i praksis er det ingen stor endring. Formelt er det en endring. Regelverket har hengt etter praksis, kan du si. Dette er en tilpasning. Et utgangspunkt for oss er at det ikke skal være noe skille mellom dem som har lov til å ta seg et glass vin eller øl på VIP-en og en vanlig supporter, sier NFFs generalsekretær.