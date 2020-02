En av verdens mest ikoniske bilmodeller kommer nå i helt ny utgave.

Vi snakker om Land Rover Defender. En bil med røtter tilbake til 1948. Den har vært borte fra markedet i noen år, men nå er det straks klart for comeback.

Den offisielle presselanseringen av bilen er først i neste uke. Men i dag morges ramlet Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen over den, på Jaguar Land Rover-forhandleren Motorpool på Billingstadsletta utenfor Oslo.

– Jeg var innom her, fordi jeg skulle hente en bil hos Bentley som foreløpig leier lokaler hos Motorpool. Jeg har gledet meg stort til Bentleyen, men glemte den nesten da jeg kom inn døren og oppdaget at det sto flere personer samlet rundt en bil inne i lokalet. Jeg ble naturligvis nysgjerrig og måtte ta en nærmere titt. Og der sto den altså: Splitter nye Land Rover Defender!

God dose luksusfaktor

– Du visste ikke at den er i Norge?

– Nei, det har vi ikke hørt noe som helst om fra offisielt hold. Jeg så nye Defender første gang på bilutstillingen i Frankfurt i fjor høst. Den var ett av de store høydepunktene der, den gangen. Jeg ble mildt sagt overrasket over å ramle over den her. Veldig kult at den nå er i Norge, sier Vegard.

Eksemplaret hos Motorpool har fullt offroad-stuk, med en rekke stylingdetaljer som skal underbygge at dette er bilen for virkelig tøffe tak. Land Rover har lange tradisjoner å spille på her. Defender har alltid vært en real arbeidshest, med den nye utgaven har den også fått en god dose luksusfaktor:

Dette skrev vi rett før modellen ble nedlagt

Ingen tvil: Her har Land Rover dratt på med offroad-faktor!

Kan spare mye penger

– Ja, dette er bilen du bare får lyst til å sette deg inn i – og dra avgårde lengst mulig. Her kan du kjøre over Grønland eller krysse en ørken. Det er i alle fall ikke bilen det skal stå på. Men dessverre kanskje lommeboka, hos mange.

– For dette er ikke akkurat noen billigbil?

– Nei, absolutt ikke. Nye Defender starter på solide 1.085.950 kroner. Og det er nok greit å legge vekt på ordet "starter". Her er det mulig å legge til veldig mye ekstrautstyr, som fort gjør prisen betydelig høyere. Men – jeg snappet også opp det som vil være en veldig god nyhet for mange. Hvis du kan klare deg med to seter og registrerer den på grønne skilter, er prisen på under 800.000 kroner. Da snakker vi den største utgaven av Defender, som heter 110. Det blir nok også veldig viktig for salget at Land Rover tilbyr den som varebil, sier Vegard.

Bli med til Arjeplog: Hit drar bilprodusentene for å være i fred

Noen tøffere? Nye Defender har med mye fra forgjengeren, men er samtidig en helt ny bil.

Opp til 1,6 millioner

– Fant du ut noe mer?

– Nei, faktisk ikke. For da måtte jeg løpe og rekke avtalen hos Bentley. Men dette var vel ikke verst sånn forbifarten?

– He he, absolutt ikke!

Baksetet er blant detaljene som avslører langt mer luksusfaktor enn vi har vært vant med på Defender.

Vi kan jo legge til at rimeligste Defender har 2-liters dieselmotor på 200 hestekrefter. Vil du ha den som sjuseter, øker prisen til 1.1 millioner.

S heter "mellomutgaven", den starter på 1.137.950 kroner, mens SE har startpris på 1.184.950.

Rimeligste utgave med bensinmotor starter for øvrig på 1.224.900 kroner, da har den en 2-liter på 300 hestekrefter under panseret.

Land Rover tilbyr også en First Edition med mye utstyr inkludert. Den begynner på 1.286.950 kroner. Helt øverst på prisskalaen finner vi så 3,0 X med 400 hestekrefter fra en mildhybridløsning. Den starter på 1.638.250 kroner.

Vi har naturligvis kjørt første Land Rover Defender – les testen her:

Land Rover har tatt med seg mange trekk fra det originale designet, samtidig som hele bilen er ny, fra innerst til ytterst.

Alt er nytt

Defender er bygget på en helt ny plattform. Det er kjent at en ladbar hybridutgave kommer etter hvert. Det blir også spekulert i en elektrisk versjon. På mange måter vil det være overraskende om Land Rover ikke har det inne i planene sine, særlig ettersom dette er en bilmodell som nok kommer til å leve i mange år.

Designmessig er den ikoniske silhuetten beholdt - men alt annet er nytt. Land Rover har også tatt interiøret et langt steg videre – med blant annet helt nytt infotainmentsystem. De har også lagt mer vekt på komfort og kjøreegenskaper på vei.

Land Rover Defender: 65 år gammel – men helt ny

Se video: Her møter vi nye Defender for første gang