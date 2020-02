Trafikkskadd par må betale dobbel pris for å fly med SAS

Men da SAS overtok ruten, startet problemene.

– Vi fulgte anvisningene hvor det sto at man først måtte bestille billett for deretter ringe SAS og si at man hadde med servicehund, sier Martin.

Deretter ringte de igjen og igjen og igjen i to uker uten å få et skikkelig svar. Til slutt la de ut en post på SAS sin Facebook-side.

Faksimile: Facebook

– Da ringte de oss og kunne tilby første rad. Men da måtte vi betale over dobbelt så mye, sier Martin.

De måtte oppgradere fra budsjettklassen SAS Go til luksusklassen SAS Plus for å få tilgang til de populære plassene på rad en. Så prisen på deres billetter til Bardufoss økte fra 2240 kr til 5640 kr. Altså to og halv gang så mye.

– Vi svarte SAS at det var alt for dyrt. Da sa de at de ikke kunne hjelpe oss, sier Åshild.

På Norwegian betaler man bare 125 kr ekstra for å rykke frem til første rad. Tilsammen blir dette bare 500 kr tur/retur for paret.

SAS svarer

Informasjonssjef John Eckhoff i SAS forsvarer at de tar ekstra betalt for at paret skal sitte på første rad.

– Plus-billetter er dyrere, men du får også goder som veldig mange er villig til å betale for, sier Eckhoff til paret når de møter ham på hovedkontoret til SAS.

– Men vi ønsker ikke luksus med mat og drikke på flyet og tilgang til SAS lounge, repliserer Åshild Mari Kjosvatn.

– Det skjønner jeg kjempegodt, og det er mange grupper som kunne tenke seg en slik løsning for eksempel personer med bevegelsesvansker, eldre og småbarnsforeldre, sier Eckhoff.

Siden Martin har et spastisk ben og den store servicehunden Lupi trenger stor plass, må de sitte på første rad.

– Er det ikke diskriminering at vi må betale ekstra for plasser vi må ha på grunn av vårt handikap?

– Jeg skjønner at dette ikke er optimalt for dere, men vi har to forskjellige typer billetter, SAS Go og SAS Plus. For å få første rad må man ha Plus, sier Eckhoff.

– Men det blir over dobbelt så dyrt?

– Jeg har ikke sett det regnestykket.

Paret forteller også Eckhoff at de har ringt gang etter gang etter gang til kundeservice uten å få klare svar.

– Her må det ha skjedd en misforståelse underveis. Man må ha snakket forbi hverandre. Da vi så innlegget ditt på Facebook, tok vi kontakt og ønsket å rydde opp, sier Eckhoff.

SAS refunderte pengene de hadde betalt for turen til Bardufoss, men billigbilletter får de ikke.

– Vi har de produktkategoriene vi har. Så håper jeg dere blir fornøyd og fortsetter å fly med SAS, sier Eckhoff.

– Vi velger Norwegian, avslutter paret.