Får ulempe på trening på grunn av koronaviruset

Koronaviruset kan potensielt sette en stopper for flere store idrettsarrangement den kommende sommeren.

Viruset kan true sommer-OL i Japan og Europamesterskapet i fotball. Sistnevnte skal arrangeres i tolv ulike land.

Italia er det hardest rammede europeiske landet i Europa, der minst 220 personer er smittet og elleve personer er døde som følge av viruset.

Situasjonen rundt viruset følges nøye med på av både norske og utenlandske instanser.

Blir hjemme

De to norske sandvolleyball-spillerne Anders Mol og Christian Sørum hadde planlagt å reise til Tenerife, men droppet treningsturen da det ble kjent at koronaviruset hadde nådd den spanske ferieøyen.

– Det begynte med at vi ikke kunne reise grunnet Calimavinden der nede. Men når vi fikk ny flybillett og skulle reise så hadde koronaviruset inntruffet og karantene i forhold til spill, så da måtte vi heller trene på Greverud, sier Christian Sørum til TV 2.

Sandvolleyball-gutta er selv ikke redd for å bli smittet av viruset, og innrømmer at det ikke er helt det samme å trene innendørs i en hall på Greverud kontra Tenerife.

– Det er helt greit. Det er nesten de samme forholdene. Vi mangler vind, som er en stor del av spillet vårt, så det er litt dumt. Men vi må passe på at vi ikke kommer inn i en karantene når vi er på treningsleir. For om vi hadde vært i en karantene og har en turnering uken etter, så har vi ikke mulighet til å delta. Jeg er ikke så redd for å bli syk. Vi er friske og oppegående folk, så jeg tror vi vil takle det uansett, sier Anders Mol.

OL-apparatet overvåker

Thomas Torgalsen er medisinsk ansvarlig for OL-troppen, og sier at de følger med på utviklingen fra dag til dag.

– Vi får informasjon fra UDs reiseråd, Folkehelsa, LOC i Tokyo, IOC, WHO samt EUs organer. Vi har hatt samtaler om hvilke råd vi skal gi idrettene og våre ansatte, og blitt enige om å følge reiserådene fra UD og Folkehelsa, sier Torgalsen til TV 2.

– Det kan få konsekvenser for noen av idrettene som har planlagt trening i områder med lokale utbrudd, men foreløpig ser vi dette an. Ingen fra sommeridrettene har så langt endret planer på grunn av frykt for smitte, men sandvolleyball-teamet har avlyst en reise til Tenerife på grunn av frykt for karantene i et tredje land, poengterer han.

Problematisk situasjon

Overlege ved folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, påpeker at det er uvisst hvor verdensomspennende viruset er i sommer.

– Det er veldig vanskelig å si og vurdere hva som vil være situasjonen i sommer. Det kommer an på utviklingen, men myndighetene i Japan, hvor det skal arrangeres OL, vil ha dette i bakhodet. Noen land vil nok bruke avlysning av større arrangementer for å dempe spredningen i samfunnet, sier Aavitsland til TV 2.