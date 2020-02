Matskribent Vidar Bergum bor til daglig i Istanbul og har lagt sin elsk på tyrkisk mat. I dag lager han og Wenche bulgur pilaff med kikerter og paprika. Oppskriften er hentet fra hans kokebok «Aubergine & tahini». Gryten serveres sammen med tyrkisk tzatziki (oppskrift nederst).



Ingredienser:

4 ss olivenolje

1 stor løk, delt i to og skåret i tynne skiver

2 st spisspaprika, delt i to, hinner og frø fjernet, skåret i ca. 1 cm tykke skiver/ringer på tvers

2 ts hel spisskummen eventuelt 1 ts malt spisskummen

3 hvitløksfedd, finhakket

1 toppet ts (ca. 25 g) tomatpuré

1 ts paprikapulver

1 ts tyrkisk chiliflak

½ ts malt koriander

200 g grovkornet bulgur

4 ½ dl kraft (kylling eller grønnsak) eller vann

250 g kokte kikerter (fra 100 g tørre kikerter) eller bruk 1 boks (400 g) hermetiske kikerter, laken helt av og kikertene skylles i kaldt vann

1 håndfull bladpersille, finhakket (uten grove stilker)

1 liten håndfull frisk dill finhakket (uten grove stilker)

Salt og pepper

Fremgangsmåte:

Varm en tykkbunnet stekepanne med høye kanter til medium/lav varme. Tilsett olivenolje og fres/surr løk, paprika og spisskummen frø, til løk og paprika begynner å mykne, ca. 4-5 minutter. Bruker du malt spisskummen, vent med å tilsette det til de andre krydderne tilsettes.

Tilsett hvitløk og tomatpuré i pannen, fres videre under omrøring i ca. 1 minutt. Tilsett resten av krydderne og forsett å steke under omrøring i ca. 1 minutt. Bland inn bulgur og tilsett vann og kikerter. Kok opp. Legg på lokk og la småkoke til bulgur er kokt, 10-12 minutter. Pass på at det ikke koker tørt, fyll da eventuelt på med litt vann. Trekk pannen vekk fra platen og la den stå i 10-15 minutter. Bland inn hakkede urter rett før servering.

Tykisk tzatziki:

2 ½ dl tyrkisk eller gresk yoghurt

1 lite fedd hvitløk, most i en morter eller med flatsiden på en kniv

1 ts tørket mynte

1 ss ekstra Virgin olivenolje

150 g finhakket slangeagurk (uten den myke kjernen)

Salt og pepper

Bland sammen alle ingrediensene, smak til med salt og pepper. Blir blandingen for tykk, spe med 1 ss vann, litt av gangen.