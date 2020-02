De oppjusterer dermed det offisielle dødstallet med fire.

Iranske myndigheter ble tidligere i uken beskyldt for å forsøke å dysse ned omfanget av virusutbruddet i landet. Mandag gikk et medlem av nasjonalforsamlingen ut og sa at det hadde vært 50 dødsfall bare i byen Qom. Dette ble imidlertid avvist av myndighetene i Teheran.

Flere av landene i regionen har registrert nye tilfeller av smitte og setter det i forbindelse med reiser i Iran.

(©NTB)