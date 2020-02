Marita (50) mistet sønnen til dødsdopet fentanyl

– Han var en veldig omsorgsfull person. Veldig familiekjær. Veldig empatisk. Mye humor. Han tok vare på alle.

Slik beskriver Marita Kvam (50) sønnen Daniel.

– Men han hadde også en sterk angst og var preget av et liv i rusmiljøet. Han hadde noen sår på sjela si, forklarer Kvam til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Knyttet familien sammen

Daniel begynte å ruse seg i slutten av tenårene, og etterhvert ble han også involvert i kriminalitet. Marita, som både er psykiatrisk sykepleier og ruskontakt i Holmestrand kommune, sier det har vært vanskelig å stå på sidelinjen som mor.

HAVNET I RUSMILJØET: Daniel begynte å ruse seg i slutten av tenårene. Foto: Privat.

– Jeg har vært mye redd. Samtidig har de vanskelige periodene gjort at samholdet i familien har bygget seg veldig sterkt. Eldstegutten, Daniel og jeg stod sammen i dette. Vi ble et slags trekløver, forklarer hun.

Etter flere år i rusmiljøet, startet Daniel med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Hans største ønske var å bli rusfri, og det klarte han. I seks år beholdt han kontrollen. En oktoberdag i 2019 ble imidlertid alt snudd på hodet.

BEDRINGENS VEI: Daniel var under legemiddelassistert rehabilitering i seks år. Foto: Privat.

Det store sjokket

Sommeren 2019 ble Daniel ordentlig kjent med sin 19 år gamle halvsøster. De to fikk god kontakt. Den 12. oktober fant han henne død av en overdose.

– Det preget ham veldig, sier Marita.

Åtte dager senere, den 20. oktober, utvekslet Marita noen meldinger med Daniel. Hun fikk raskt svar og regnet med at alt var i orden.

Senere den kvelden fikk hun en telefon. Daniel hadde tatt en overdose fentanyl, og han var ikke lenger i live.

– Først kom sjokket. Så kjenner man på en umåtelig sorg. Tiden etter har vært preget av flere spørsmål enn svar.

Det eneste Marita og familien vet sikkert, er at det var fentanyl Daniel fikk i seg. Det har obduksjonsrapporten slått fast. Men saken etterforskes fortsatt, fordi det var andre tilstede da Daniel døde.

Skamfølelsen

I kjølvannet av sønnens dødsfall har Marita fått kjenne på kroppen hva slags holdninger folk har til rusmisbrukere.

– Når folk får høre at han døde av overdose, tenker de automatisk at det er selvforskyldt. Jeg tror det hadde vært annerledes om Daniel hadde hatt en sykdom det ble snakket mer åpent om. Men vi må huske at rusavhengighet også er en form for sykdom, utdyper Marita.