– Det var datteren min som reddet meg

– Det begynte vel med at jeg jobbet i utebransjen, forteller Wold til God morgen Norge.

Han jobbet som dørvakt på utesteder på 90-tallet. Gjennom jobben fikk han innpass i mange forskjellige miljøer. Ikke alle var like bra.

Å være dørvakt i Oslo på 90-tallet medbrakte mye status. Og Wold var vant til å få det han ønsket.

Etterhvert ble Wold også modell. Da reiste han blant annet til både Sverige og England på oppdrag. Til slutt endte han opp i New York i USA.

– Da begynte jeg for alvor å komme i kontakt med et fest- og rusmiljø, forteller 48-åringen.

Mistet motivasjonen

Mens Wold var i New York hadde han skaffet seg en agent. Wold fikk flere auditioner til filmer. Men så skadet han ryggen og dro hjem til Norge for å operere.

– Da jeg kom tilbake til New York etter operasjonen fikk jeg høre: «Du ser ikke like bra ut, kom tilbake om et halvt år», forteller den tidligere modellen.

MODELL: Christian René Wold jobbet som modell. Faksimile: QX Magazine

Å gå fra å få mer eller mindre alt han pekte på, til å få avslag taklet ikke Wold noe bra. Han ble demotivert, reiste hjem til Oslo og ga blaffen i alt og alle.

Wold havnet i et dårlig miljø. Han ble både kriminell og rusavhengig.

– For meg så ble det med kriminalitet en rus i seg selv, forteller 48-åringen.

Christian René Wold søkte etter spenning, og han tror det er grunnen til at han ble kriminell. I tillegg til at han ikke hadde en vanlig jobb.

Den tidligere modellen var involvert i både narkotikasalg og -bruk. På noen tidspunkt brukte han nesten like mye narkotika som han solgte.

Havnet i fengsel

– Hvis man først har begynt så er det veldig lett å tøye strikken lenger. Til slutt ble jeg dømt for banksvindel, sier Wold.

Det å havne i fengsel ble en befrielse for Wold. Han fikk rutiner, måtte stå opp tidlig og begynte å jobbe på kjøkkenet i fengselet. Han fikk en struktur i livet som han trengte.

Bare seks måneder før Wold ble satt inn, fikk han en datter. Første gang hun kom på besøk i fengselet hadde hun lært seg å gå.

REDNINGEN: Datteren til Christian René Wold ble det som fikk han ut av krim- og rusmiljøet. Foto: Charles Lloyd Williams

– Jeg husker spesielt øyeblikket da hun kom løpende mot meg første gangen, da begynte tårene å renne. Jeg føler det var hun som reddet meg, forteller 48-åringen.