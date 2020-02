Kvinne (61) kan danke ut Giske og bli leder i Trøndelag Ap

Steinkjer har verken foreslått Giske eller Hellesø til valgkomiteen. De foreslår flere kvinner til styret, blant dem ordfører Berit Flåmo i Frøya kommune og Namsos-ordfører Arnhild Holstad. Holstad har gjort det klart at hun er villig til å sitte i styret sammen med Giske, men ikke hvis han blir leder.

– Vi har kikket rundt i hele Trøndelag, i fjellet, på kysten i byene og på mindre steder, og mener vi har spilt inn svært dyktige kandidater, sier Løkken.

Mål om å forene

Tilsammen 225 delegater fra 38 lokallag over hele Trøndelag skal velge ny fylkesleder på årsmøtet 20. til 22. mars.

Ifølge kilder på Giskes side har han langt flere kandidater bak seg enn de 113 kandidatene som skal til å å få flertall på årsmøtet.

På den annen side blir det pekt på at støtten til Giske trolig svekkes betydelig hvis delegatene ikke blir bundet opp til å stemme for det deres kommuneparti har gått inn for, og hvis det blir hemmelig avstemning.

Hellesø har i et intervju med TV 2 gjort det klart at han ikke har noen planer om å trekker seg.

– Jeg sitter ikke og regner på mandater. Det er det andre som gjør. Min inngang har hele tiden vært at jeg ikke kjemper for å bli leder, men for at vi skal ha fokus på politikk som gagner Trøndelag, et sterkt næringsliv, en god eldreomsorg og god samferdsel. Det er det vi må bruke tiden på, og vi må jobbe i lag, sier ordføreren i Nærøysund.

Enstemmig innstilling

Lederen i valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti, Arild Grande la ut en Facebook-post etter at komiteen hadde gjennomgått innspillene fra kommunepartiene på nytt fylkesstyre, der han gir uttrykk for at ambisjonen er å få til en enstemmig innstilling, slik at man unngår kampvotering på årsmøtet.

– Oversikten viser et stort mangfold av dyktige politikere som er klare til å stille opp for sterkere fellesskap og å bygge det nye Trøndelag Arbeiderparti. Vi tar mål av oss å fremme en enstemmig innstilling hvor vi setter sammen et vinnerlag som speiler hele fylket og som samler og forener, skriver han.