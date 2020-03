Mandag sitter en 44 år gammel svensk statsborger på tiltalebenken i Bergen tingrett.

10. januar i fjor drepte han sin 66 år gamle samboer Randi Berntsen, i en leilighet på Sjøfarendes aldershjem på Nordnes.

Ifølge tiltalen ble Randi drept ved at mannen tilførte lim i luftveiene hennes, og påførte henne stikkskader med kniv.

– Unnskylder på det sterkeste

Tiltaltes forsvarer, Torbjørn Kolås Sognefest, sier hans klient har tilstått til politiet, og at han vil forklare seg i rettssaken som starter mandag 2. mars.

– Han ser frem til å få legge denne saken bak seg. Han vil forklare seg for retten, erkjenner straffskyld, og unnskylder på det sterkeste hendelsen som fikk dette særs tragiske utfallet, skriver Sognefest i en tekstmelding.

Den tiltalte 44-åringen er svensk statsborger, og er straffedømt en rekke ganger for vold og skadeverk. Det var gjerningsmannen selv som ringte nødetatene og meldte om dødsfallet, og allerede i telefonsamtalen tilsto han drapet.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk, men i startfasen kunne han ikke forklare seg for politiet utover selve tilståelsen. I kjennelsen fra retten fremgikk det at han ikke husket drapet.

Det var her på Sjøfarendes aldershjem på Nordnes i Bergen at avdøde ble funnet i en leilighet, 10. januar 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Sterkt preget

Via sin bistandsadvokat Beate Hamre, sier et av familiemedlemmene til avdøde at hele saken er en stor belastning.

– Både sønnen og hans familie er sterkt preget av saken, men de ser frem til at rettssaken kan starte. Den blir et viktig ledd i prosessen med å bearbeide dette, sier Hamre.

– Hvordan blir det for familien å følge rettssaken?

Bistandsadvokat Beate Hamre sier familien er sterkt preget av saken, men at rettssaken blir viktig for å bearbeide den tragiske hendelsen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– De vet at det blir en stor belastning å møte morens drapsmann, men samtidig føler de det skal bli godt å komme i gang. Dette er noe de må gjennom for å komme videre, sier bistandsadvokaten.

Brutalt

Bistandsadvokat Evelyn Egeli representerer også medlemmer av familien. Hun sier Randi sin andre sønn håper rettssaken vil gi flere svar om den tragiske hendelsen.

– Min klient og familien har hatt det tungt. Det har vært en tung venteperiode, og en psykisk påkjenning å vente på at tiltalte skal holdes til ansvar for det som har skjedd, sier Egeli.

Hun sier vissheten om den brutale drapsmetoden har gjort saken spesielt vanskelig, og familien håper saken kan avsluttes med den kommende tingrettssaken.

Det er satt av fem dager til rettssaken i Bergen tingrett.