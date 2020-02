Skademareritt: – Det er helt ekstremt

Se Vipers-Storhamar kl. 19

Vipers Kristiansand opplever et skademareritt denne sesongen. På det meste har nær halve troppen vært ute av spill. I seriefinalen mot Storhamar onsdag kveld mangler åtte av 20 spillere. Likevel sikrer Vipers etter all sannsynlighet et nytt seriegull. Den andre tittelen i en sesong med ekstremt mange skader.

– Det er helt ekstremt, sier Linn Jørum Sulland, som i seriefinalen gjør comeback etter langvarig skade.

– Hvis noen ligger nede på trening så tenker man det verste, fordi det har skjedd så mye og vært så mange akuttskader.

Hun er en av åtte spillere som har vært ute i flere kamper denne sesongen, men som nå er i spill igjen. Med åtte andre ute betyr det at kun fire spillere har vært på benk eller bane i alle seriekampene så langt.

– Jeg føler du jinxer oss nå. Sesongen er ikke helt ferdig ennå, sier Marta Tomac med et smil.

Galgenhumor

Hun er en av de fire som har spilt alt.

– Jeg blir redd for alt. Det er en epidemi i Vipers.

I Kristiansand har de i løpet av sesongen utviklet en god porsjon galgenhumor.

– Som HR ansvarlig får jeg vel stryk?

Vipers trener Ole Gustav Gjekstad ler litt og ser det komiske i det tragiske.

– Jeg håper at vi har folk klare til sluttspillet, men det har vært en veldig merkelig sesong.

– Har du opplevd maken?

– Nei, maken til uflaks har jeg ikke opplevd.

– Mye uflaks

Vipers har sett på det totale bildet og undersøkt om noe kunne vært gjort annerledes og bedre. Men det er langt flere akuttskader, som fingerbrudd og liknende, enn belastningsskader.

– Det er mye uflaks, vi har vært uheldig denne sesongen, sier Hedi Løke, som har vært skadet både på klubb og landslag.

– Nå kommer det flere inn så det blir bra, sier hun.

Emilie Hegh Arntzen, som selv sliter med en vond skulder, forteller at det har vært tøft med så mange skader i troppen.

– Det er veldig kjedelig for oss som ikke får være med, og så blir det mye på de som er igjen. Men de klarer seg utrolig bra, roser hun.

Hun får støtte fra keeperveteranen Katrine Lunde.

– Det er fantastisk med de som har holdt ut og holdt seg skadefrie. De har utviklet seg enda mer og de kan være fornøyde, sier den langtidsskadde målvakten.