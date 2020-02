I november godkjente Fylkesmannen i Oslo og Viken vedtaket om riving av Y-blokken, og ba samtidig regjeringen vurdere saken på nytt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mente i desember at internasjonale konvensjoner ikke innebar plikt til å verne Y-blokken.

Rivingen har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden.

Ifølge regjeringen skal den integrerte kunsten tas vare på og få en ny plassering i det nye regjeringskvartalet.

Onsdag sier kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup (H) til TV 2 at Y-blokken må vike for at man skal få på plass et åpent, grønt, funksjonelt og tilgjengelig regjeringskvartal.

– Departementet har behandlet klagesaken knyttet til utsatt iverksetting, og kommer ikke til å imøtegå den. Det betyr at vi i dag sender ut brev til Statsbygg og ber om at de setter i gang forberedende arbeider for å starte arbeidet med det nye regjeringskvartalet, sier Nicolai Astrup til TV 2 om rivestart for Y-blokken i regjeringskvartalet.

Saken oppdateres.