Politiet i Orlando i Florida har denne uken offentliggjort en video som viser arrestasjonen av seks år gamle Kaia Rolle i september i fjor.

I følge avisen Orlando Sentinel hadde førsteklassingen oppført seg utagerende tidligere på dagen, og slått og sparket mot lærere. Innen politiet kom frem til skolen hadde hun roet seg, og satt stille inne på inspektørens kontor mens hun ble lest for.

Se hele videoen i toppen av saken.

Brukte strips

Videoen viser de to politimennene som kommer inn på kontoret med plast-strips.

– Hva er de til, spør den unge jenta.

– De er til deg, svarer politibetjent Dennis Turner.

Kaia begynner å gråte i det politimennene fester hendene hennes bak sin rygg.

– Hjelp meg, roper hun i det hun fraktes ut av skolen og inn i politibilen.

Tilbake på lærerrommet blir politibetjenten Turner spurt om det var nødvendig å stripse hendene til seksåringen. Turner svarer at det var nødvendig, og legger til at dersom Kaia hadde vært eldre ville han brukt håndjern.

Videre forteller han at den yngste han har arrestert var kun syv år gammel, og sier han har arrestert over 6 000 personer.

Spurte ikke om lov

Florida har ikke en nedre aldergrense for hvem som kan arresteres, men politibetjenter må få klarert av øverste leder dersom de skal arrestere noen under 12 år.

Dette gjorde ikke politibetjent Turner.

Samme dag som Kaia Rolle ble arrestert, arresterte Turner også en annen seksåring på den samme skolen. Detaljene rundt denne pågripelsen er ikke kjent.

Fire dager etter arrestasjonene fikk Turner sparken fra Orlando-politiet.

Familien reagerer

Kaias bestemor Meralyn Kirkland reagerer kraftig på videoen og sier til avisen Orlando Sentinel at å traumatisere seksåringer ikke er noe å skryte av.

Kirkland sier videre at Kaias utagerende oppførsel skyldes at hun lider av søvn-apné, noe hun skal ha fått oppfølging for i skolen. Nå er hun bekymret for at barnebarnet er traumatisert av opplevelsen, som også involverte å få fingertrykk og fengslingsbilde tatt på stasjonen.

Etter å ha nektet å gå på en skole som har egne politipatruljer, har Kaia nå byttet skole.