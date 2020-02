Dette må du ikke gjøre dersom du mistenker koronasmitte

Korona-viruset har nå begynt å spre seg, også i Europa. I Italia har 12 mennesker mistet livet, og nærmere 400 er smittet. Det er derfor det største utbruddet utenfor Asia.

I storbyen Milano står hotellrom og turistattraksjoner tomme, og restauranter er tømt for gjester. I tillegg tømmes butikkhyller av hysteriske italienere som hamstrer mat.

På verdensbasis er det meldt om over 80.000 smittede, og nesten 3000 mennesker har mistet livet.

Ikke oppsøk legevakten

Norske helsemyndigheter har lagt en plan for hvordan man skal håndtere virussmitten, og tror det nå kun er et tidsspørsmål før det blir påvist i Norge.

– Vi regner jo med at det kommer, sier overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Tone Bruun til TV 2.

Hun understreker at dette er en situasjon som utvikler seg raskt, og at rådene for hva man bør gjøre når smitten blir påvist i Norge kan endre seg ettersom man får mer kunnskap om viruset og sykdommen.

Hun oppfordrer hele tiden til å oppdatere seg på rådene fra helsemyndighetene.

ADVARER: Overlege ved FHI, Tone Bruun, advarer folk mot å oppsøke legevakt ved mistanke om smitte. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

– Hvis man har en reell mistanke om at man er smittet, eller har vært i nærkontakt med noen som er bekreftet syke, og man selv blir syk i løpet av to uker, skal man ringe legen. Det er fordi det er dumt å sette seg på et venterom og smitte andre, sier Bruun.

Selv om instinktet til mange sikkert er å oppsøke legevakten ved mistanke om smitte, vil hun advare mot dette dersom man kan unngå det.

– Det kan bidra til ytterligere spredning. Så ring lege eller legevakt og forklar situasjonen. Da blir det gjort en vurdering på om man bør testes, og hvordan det skal skje, forklarer hun.

Lite som hjelper

For de som har vært på reise til utbruddsområder, sier Bruun det ikke er nødvendig å utsette seg for karantenetiltak, med mindre man har symptomer. Hun forklarer at det foreløpig er liten sjanse for å bli smittet de fleste steder, men man bør være oppmerksom.

– Får man symptomer på luftveisinfeksjon etter å ha vært i et område med pågående spredning, må man kontakte lege, poengterer hun.

Hittil har viruset kostet nærmere 3000 liv. Flesteparten av de er eldre. Bruun forklarer at eldre og de med kroniske sykdommer er størst utsatt for alvorlig sykdom.

– Det er også yngre og ellers friske som blir syke, men de får stort sett midlere symptomer, sier hun.

Dersom man merker symptomer som feber eller hoste, sier Bruun man gjerne kan kjøpe symptomdempende medisiner. Men en ting er hun tydelig på: