Forslaget ble først fremmet av det skotske labourpartiet, med politiker Monica Lennon i spissen, i 2017. Da møtte forslaget motstand, men nå kan det imidlertid se ut til å endre seg.

Tirsdag vedtok det skotske parlamentet det nye lovforslaget. Nå skal forslaget opp i en ny runde, hvor endringer kan bli foreslått.

Ifølge Reuters vil tiltaket koste omtrent 24 millioner pund i året. Det tilsvarer nærmere 300 millioner kroner.

– Viktig signal

Under debatten sa Lennon at loven vil være en milepæl for å normalisere menstruasjon i Skottland.

– Vi sender ut et viktig signal til folk i dette landet om hvor seriøst parlamentet tar likestilling, sa Lennon.

I 2017 ble Skottland det første landet som tilbød gratis mensprodukter på ungdomsskoler, videregående skoler og universitet.

Året etter bevilget den skotske regjeringen fire millioner pund til lokale myndigheter som skulle gå til gratis mensprodukter i biblioteker og fritidssentre.

Mensmoms-debatt

I Norge er det mer moms på mensprodukter enn brus og sjokolade.

– Jeg synes det er ganske sykt at staten tjener så mye penger på at jeg har mensen, har influenser Martine Halvorsen tidligere uttalt til TV 2.

Den nye skotske lovgivningen vil legge en juridisk forpliktelse på myndighetene til å tilby gratis kvinneartikler til «alle i Skottland som trenger å bruke menstruasjonprodukter».

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Plan International UK i 2017, har én av ti jenter ikke hatt råd til kjøpe seg bind eller tamponger. I undersøkelsen kom det også fram at 14 prosent har vært nødt til å be en venninne om å låne bind eller tamponger, samt at 12 prosent av jentene har måttet improvisere i mensprodukter, for en rimeligere penge.