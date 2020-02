Siktede i Ranheim-saken erkjenner ikke straffbar handling

Krimteknikere fra politiet ble tirsdag kveld ferdig med sine undersøkelser på adressen på Ranheim i Trondheim. Foto: Joakim Halvorsen / NTB scanpix

De to mennene som er siktet etter at en ung mann ble funnet død på Ranheim i Trondheim tirsdag, nekter for å ha gjort noe kriminelt.