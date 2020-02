Politiet fikk først melding om et ransforsøk klokken 01.37. En maskert mann med pistol hadde truet en ansatt på et hotell, men ikke fått med seg penger siden det var et cashfritt hotell.

Fire minutter senere fikk politiet en melding om et nytt ran fra et annet hotell.

– En maskert mann var truende og hadde fremvist et håndvåpen. Han fikk med seg penger og forlot stedet, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.



Politiet skriver at de nå har anholdt en mann i 20-årene i området. Han forsøkte først å stikke av fra politiet, men er nå innbrakt og det undersøkes om han har noe med ranene å gjøre.