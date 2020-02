Sanders kom til debatten etter en sterk seier i primærvalget i Nevada, og det var derfor lite overraskende at de andre kandidatene fokuserte på 78-åringen.

Allerede i løpet av de første ti minuttene hadde Sanders blitt angrepet av både Pete Buttigieg, Tom Steyer, Joe Biden, Michael Bloomberg og Elizabeth Warren.

– Jeg hører navnet mitt bli nevnt en del i natt, jeg lurer på hvorfor? sa Sanders etter de innledende angrepene fra konkurrentene.

Debatten er den siste før «supertirsdag» 3. mars, da 14 delstater skal holde sine primærvalg, og er derfor svært viktig.

Viktigheten gir tydelige utslag i kandidatenes oppførsel, og debatten preges av personangrep og avbrytelser.

Til angrep på Sanders

På forhånd hadde Tim O'Brien, en av tidligere New York-borgermester Michael Bloombergs rådgivere, varslet til CNN at de ville gå etter Sanders, og Bloomberg fulgte rådet og gikk rett i strupen på 78-åringen.

– Putin mener Trump bør fortsette å være USAs president, og det er derfor Russland hjelper deg meg å bli nominert, slik at du kan tape for ham, smalt det fra Bloomberg.

Bloomberg var ikke den eneste som kom med påstander om at Russland skal ha forsøkt å støtte Sanders valgkamp.

– Russerne vil ha kaos, og tenk dere hvordan valget vil bli i 2020 dersom vi skal ha en kamp mellom Bernie Sanders og Donald Trump, sa Pete Buttigieg.

Sanders nekter for påstandene.

Også Elizabeth Warren gikk til angrep på Sanders.

– Bernie og jeg er enige om mange ting. Men jeg mener jeg vil bli en bedre president enn Bernie, sier Warren og nevnte blant annet planene de har for helsereform.

– Bernies plan forklarer ikke hvordan vi skal komme dit, sier Warren.

Warren ga seg ikke der, og gikk også til angrep på Bloomberg. Warren tok opp rapportene om at han Bloomberg skal ha sagt til en kvinnelig ansatt som fortalte han at hun var gravid at hun skulle «drepe det».

– Jeg har aldri sagt dette, svarte en frustrert Bloomberg.

Anklages for å være for venstrevridd

Sanders rivaler Pete Buttigieg, Joe Biden og Bloomberg har før debatten publisert TV-reklamer som angriper sentaoren fra Vermont. Rivalene mener Sanders er for venstrevridd til å kunne slå Donald Trump.

Særlig Sanders' kongstanke om offentlig helsevesen tilgjengelig for alle i USA skaper splid og uenighet. Mens motstanderne mener det blir for kostbart, hevder 78-årige Sanders tvert imot at det offentlige vil spare penger på dette og viste til flere undersøkelser foretatt ved respekterte amerikanske universiteter.