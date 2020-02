Supertalentet som glapp for Manchester United

Se Davies' praktfulle assist i vinduet øverst!

Alphonso Davies (19) har denne sesongen fått sitt ordentlige gjennombrudd for Bayern München.

Tirsdag kveld markerte han seg da Chelsea ble ydmyket på Stamford Bridge og slått med sifrene 0-3.

Den kanadiske Bayern-backen, som også kan spille på kanten, spilte vegg med Philippe Coutinho på midtbanen.

Han tok flere meter i et stort jafs, parkerte Andreas Christensen da han skled inn i en takling og serverte ballen på et sølvfat til Robert Lewandowski foran mål.

– Det forarbeidet vitner om en spiller som kan bli verdens beste back, sier Brede Hangeland i TV 2s Champions League-studio.

Storklubber siklet

Chelsea-spillerne slet med å håndtere Alphonso Davies' enorme hurtighet. Foto: Kirsty Wigglesworth

Men historien kunne vært en annen for 19-åringen. Davies ble født i en flyktningleir i Ghana, og flyttet til Canada som femåring. Da flyktet familien hans fra borgerkrig i Liberia.

– Det var et hardt liv. Jeg var fem år, men i Canada ønsket alle oss velkommen. Guttene på fotballaget fikk meg til å føle meg som hjemme. Jeg er en stolt, kanadisk statsborger, sa Davies i forbindelse med at Canada, USA og Mexico ble tildelt fotball-VM i 2026.

Den lynraske Bayern-backen er blitt sett på som et av Nord-Amerikas største talenter i lang tid.

Han debuterte i MLS som 15-åring, og ble tidenes yngste debutant på det kanadiske landslaget som 16-åring, ifølge bundesliga.com.

Europeiske storklubber siklet etter supertalentet. Blant dem Manchester United. Skal en tro Manchester Evening News, inviterte de røde djevlene tenåringen på prøvespill i januar 2018. Da var han 17 år.

Prøvespillet stod angivelig i fare fordi Davies skulle delta på en samling i regi av Canada, og at klubben hans, Vancouver Whitecaps, ikke var villig til å la ham dra tett opptil MLS-åpningen. Et halvt år senere ble det klart at Bayern München hadde sikret seg den lynraske ungguttens signatur.

Med en overgangssum på om lag 150 millioner kroner ble han tidenes dyreste salg fra MLS den gangen. Skal en tro Daily Mail, hadde Manchester United, Liverpool og PSG alle vist interesse for Davies.

Fullroses

Nå er han altså Bayern München-spiller, og TV 2s eksperter er klare på at den tyske giganten sitter på en juvel.

– Han har virkelig vært et stjerneskudd denne sesongen. Han har enorm fart og «smartness», sier Jesper Mathisen i TV 2s Champions League-studio.