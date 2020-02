«Ikke Italias første koronaoffer. Han var pappaen min»

FAR OG DATTER: Adriano og Vanessa Trevisan, før faren ble syk av koronaviruset. Foto: Privat

Adriano Trevisan døde på et sykehus i Padova nord i Italia fredag. Han ble Italias første som døde av koronaviruset, men datteren vil at han skal bli husket for den han var.