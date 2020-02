Aimée Anne Duffy, best kjent under artistnavnet Duffy, kom som en komet inn i musikkverden i 2007 og 2008, og solgte over ni millioner album verden over.

Hun vant flere Brit Awards og en Grammy før hun brått forsvant fra rampelyset.

Nå forteller «Mercy»-artisten hvorfor.

– Mange av dere lurer på hva som skjedde med meg. Hvor jeg forsvant til, og hvorfor, skriver artisten.

– Holdt fanget

I innlegget skriver 35-åringen at hun ikke vet hvorfor hun forteller historien sin nå, men at det føles frigjørende å dele det som skjedde med fansen.

– Stol på meg når jeg sier at jeg er okay og trygg nå. Sannheten er at jeg ble voldtatt, dopet ned og holdt fanget i noen dager, skriver artisten.

Sangerens instagramkonto er verifisert, saken er blitt omtalt av en rekke utenlandske medier, blant annet Sky News og The Guardian. Sky News har også forsøkt å komme i kontakt med artistens representanter, men uten å lykkes.

– Jeg overlevde selvfølgelig. Det tok tid å komme seg. Det er ingen enkel måte å si dette på, skriver hun videre.

Ønsket ikke vise sorgen

Artisten skriver ikke videre detaljer rundt hendelsen. I innlegget forklarer hun hvorfor hun ikke uttrykte den vanskelige tiden gjennom musikken.

– Jeg kan fortelle at gjennom det siste tiåret og de tusener av dagene jeg har jobbet for å føle solskinn i hjertet mitt igjen, så skinner endelig solen nå, skriver hun.

35-åringen skriver at hun ikke ønsket å vise verden sorgen hun bar på.

– Jeg spurte meg selv hvordan jeg kunne synge hvis hjertet mitt var knust. Men sakte men sikkert løsnet det, forteller hun.

Publiserer intervju

Duffy skriver at en journalist kontaktet henne i sommer, noe som gjorde at hun fortalte historien for første gang.

– I de kommende ukene vil jeg publisere et intervju. Hvis dere har noen spørsmål vil jeg gjerne svare på dem hvis jeg kan, skriver artisten.

– Jeg har en hellig kjærlighet og en oppriktig takknemlighet overfor vennligheten dere har vist gjennom årene. Dere har vært mine venner. Jeg vil takke dere for det, fortsetter hun.