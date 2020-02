Barnevernsgründeren, som har eid flere selskaper i bransjen, er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 193: «For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

Mannen er også tiltalt for å ha tilbudt fosterbarnet og et familiemedlem av ham 100.000 kroner hver for å trekke eller endre forklaring. Det skriver Fagbladet.

– I den perioden som tiltalen gjelder, skal han ha hatt seksuell omgang med en gutt som han var fosterfar for, sier politiadvokat Ida Beate Fengsrud ved Oslo politidistrikt til NRK.

Politiet i Oslo har etterforsket saken, og det har ifølge tiltalen skjedd flere seksuelle overgrep i en periode på to år. Vinteren 2019 ble mannen tiltalt for overgrepene mot sin tidligere fostersønn.

Mannen nekter straffskyld.

– Min klient hevder at han er tiltalt for handlinger som han ikke har gjort. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser mannens forsvarer Thomas Randby i Advokatfirmaet Elden til Fagbladet.

Rettssaken starter etter planen i Oslo tingrett i neste uke.

