London-klubben tapte 0-3 i den første av to kamper mot Bayern München i åttedelsfinalen i Champions League.

– Det er så stor klasseforskjell på lagene at dette er helt umulig for Chelsea å snu på bortebane, sier ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Kampens giganter var Robert Lewandowski (31) og Serge Gnabry (24).

Den dødelige angrepsduoen samarbeidet om de to første målene. Lewandowski tok på seg servitørrollen ved begge anledninger.

Kunstangrep

Først ble polakken spilt fri etter vakkert angrepsspill. De fleste trodde at han skulle gå på skudd, men i stedet sendte han ballen til Gnabry på åpent mål. Knapt tre minutter senere leverte han nok en vakker assist.

Denne gangen spilte han vegg med Gnabry på midtbanen. Den 24 år gamle tyskeren ble spilt alene med keeper, og avslutningen var like presis som kombinasjonene i forkant. Dermed kunne den tidligere Arsenal-unggutten glise for sin sjette scoring på to Champions League-kamper i London denne sesongen.

Mot Tottenham i høst scoret han fire.

– Det er så moro å se spillere med et så stort repertoar som Lewandowski og Gnabry, sa en begeistret Semb fra kommentatorboksen.

Stakk fra Braut Haaland

Chelsea jaget desperat en redusering, men hadde lite å stille opp med mot overmakten fra Tyskland. Kvarteret før full tid økte gjestene ledelsen. Denne gangen fikk Lewandowski æren av å score selv, noe han må takke unge Alphonso Davies for.

Den 19 år gamle kanadieren stormet nedover venstreflanken fra midtbanen. Så leverte han ballen på et sølvfat til Bayerns målmaskin, som enkelt kunne tuppe inn sin ellevte Champions League-scoring for sesongen.

Dermed er Lewandowski én scoring foran Erling Braut Haaland i kampen om toppscorertittelen i Europas gjeveste klubbturnering, men har spilt langt flere minutter.

Men Chelseas bekmørke kveld var ikke over. Sju minutter før full tid ble Marcos Alonso utvist etter en VAR-sjekk, der dommeren ble obs på et slag fra spanjolen på Robert Lewandowski.