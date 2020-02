Kafranbel og 18 andre byer og landsbyer i nærheten ble gjenerobret av regimet i løpet av 48 timer, meldte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) tirsdag kveld.

Før krigen var Kafranbel landets største produsent av fiken, og også en viktig produsent av oliven.

Byen ble kjent for å stå i front for opprøret mot regimet i 2011, og innbyggerne demonstrerte hver uke. I 2012 mistet regimet kontroll over byen.

De fleste av byens gjenværende innbyggere flyktet ifølge Wikipedia i begynnelsen av 2019 som følge av regimets offensiv i Idlib-provinsen og angrepene som fulgte.

