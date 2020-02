Artikkelen oppdateres!

Napoli – Barcelona 1-1

Antoine Griezmann sørget for 1-1 i Italia og et viktig bortemål for Barcelona. Før det hadde Dries Mertens sendt Napoli i ledelsen etter en praktscoring i lengste kryss.

To minutter før slutt gikk det en kule varmt for Barcelonas Arturo Vidal. Chileneren fikk sitt andre gule kort etter en takling på Mario Rui.

Etter utvisningen var Vidal særdeles misfornøyd.

Napoli lå kompakte inne på egen halvdel og frustrerte Barcelona gjennom store deler av kampen. Og med 1-0-ledelse til pause ble ikke jobben lett for katalanerne.

Men etter 56 minutter sendte Sergio Busquets en strøken pasning langs høyrekanten gjennom til Nelson Semedo, som trillet ballen inn til en velplassert Griezmann som satt ballen enkelt i åpent mål.

Ble historisk

Like før halvtimen var spilt sendte Dries Mertens Napoli i ledelsen. Belgieren mottok på kanten av Barcelonas sekstenmeter før han limte ballen i lengste kryss.

– Det der er pur klasse! Han blir Napolis mestscorende spiller gjennom tidene og tangerer rekorden til Marek Hamsik, sa TV 2s kommentator Robin Grov.

Barcelona ble straffet av Napoli etter at Junior Firpo falt og mistet ballen til Piotr Zielinski. Polakken satt fart og sendte ballen på tvers til lagkamerat Mertens.

Italienerne kunne ved flere anledninger gå opp i 2-1-ledelse, men Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen dro opp flere praktredninger og holdt gjestene inne i kampen.

Alle mann i forsvar

Fra start la hjemmelaget seg dypt inne på egen banehalvdel. Napoli-trener Gennaro Gattusos kampplan var åpenbart å ta Barcelona på kontringer.

Ikke overraskende hadde de katalanske gjestene ballen mest, men slet med å bryte ned et kompakt hjemmelag de første 20 minuttene.

– Det blir en tålmodighetsprøve for Barcelona. Det er nesten umulig å trenge seg gjennom den blå muren, sa TV 2s kommentator.

– Barcelona har som ventet styrt mye av spillet. De har hatt initiativ i kampen. Gattuso har stått og pisket sine gutter på sidelinjen, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i studio.