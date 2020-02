Huset ble totalskadd i brannen natt til tirsdag. Kvinnen ble sett med øks kort tid før brannen, og ble pågrepet av politiet på stedet.

– Alle har kommet fra hendelsen uten fysiske skader, men det er klart det er dramatisk når noen bryter seg inn i huset ditt og tenner på midt på natten, sier regionlensmann Ole Johan Skogmo i Nord-Troms til NTB.

Ifølge NRK måtte beboerne i huset, en kvinne og et barn, hoppe ut av et vindu.

Den siktede kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag klokken 10 i Nord-Troms tingrett, opplyser Skogmo, som også bekrefter at hun har vært dømt for lignende forhold tidligere.

Foreløpig siktelse

Skogmo forteller at kvinnen foreløpig er siktet for grovt skadeverk, men at videre etterforskning vil klargjøre om det er grunnlag for å utvide siktelsen.

Advokat Andreas Berg Fevang, kvinnens forsvarer, har ingen annen kommentar enn at hun skal ivaretas på best mulig måte.

Rømte fra kommunal bolig

Ifølge kommunen er den siktede kvinnen bosatt i et kommunalt botiltak i området, og hun er ifølge Nordlys underlagt kommunal omsorg. Hun klarte imidlertid å ta seg ut av et vindu i andre etasje som ikke var godt nok sikret etter renovering, skriver Framtid i Nord.

Ordfører i Nordreisa Hilde Anita Nyvoll (Ap) sier til Nordlys at de legger seg flate etter at kvinnen i 20-årene klarte å rømme.

– Det har skjedd en svikt i sikkerhetsrutinene våre, sier Nyvoll.

Med øks

Skogmo sier at det ikke er noen relasjon mellom den siktede kvinnen og de to som bodde i huset.

Et kvarter før brannen ble meldt, fikk politiet melding om en kvinne som gikk rundt i boligområdet i Sørkjosen med en øks, og de rykket ut med en patrulje. Få minutter senere fikk politiet melding om innbrudd i en bolig i samme område. Deretter brøt det ut brann i boligen.

– Kvinnen ble pågrepet kort tid etter uten dramatikk, forteller regionlensmannen.

Brannvesenet måtte gi opp å redde huset og valgte å foreta en kontrollert nedbrenning.

Naboer evakuert

I tillegg ble to nabohus med i alt fire personer evakuert på grunn av røykutviklingen. Disse kunne flytte tilbake ved 6-tiden tirsdag morgen.

Nordreisa kommune satte krisestab etter hendelsen. Et psykososialt kriseteam har tilbudt de berørte hjelp.

Det ble tirsdag holdt et informasjonsmøte for beboerne i området, hvor både ordføreren og regionlensmannen var til stede.

