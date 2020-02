Lageret skal sikre matforsyningen for fremtidige generasjoner.

Statsministeren besøkte frøhvelvet i anledning en stor konferanse der representanter for rundt 30 genbanker fra hele verden deponerte frøprøver til det globale hvelvet, som allerede er verdens største med mer enn én million prøver. Deponeringen er den største siden lageret åpnet i 2008.

Frøhvelvet er etablert for at genbanker verden rundt skal kunne oppbevare en sikkerhetskopi av frøsamlingen sin i et område med permafrost. Fjellhallene i frølageret holder en naturlig temperatur på mellom 3 og 6 minusgrader, og den lave temperaturen demper frøenes utvikling og konserverer dem i årevis.

FN-delegasjon på tur

På plass på Svalbard var også flere medlemmer av FNs pådrivergruppe for bærekraftmålene, deriblant Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, som leder gruppa sammen med Solberg.

I tillegg til frødeponering møtte Solberg tirsdag personer som ble rammet av skredet som gikk fra Sukkertoppen i 2015.

Onsdag skal Solberg ta med seg FN-gruppa på båttur på Svalbard. Målet med turen er å ta en nærmere kikk på de raske klimaendringene på øygruppen.

Besøk etter russisk kritikk

Statsministerens Svalbard-besøk finner sted få dager etter at utenriksdepartementet i Russland beskyldte Norge for brudd på betingelsene i Svalbardtraktaten.

Russerne mener Norge legger for sterke begrensninger på russisk næringsaktivitet og vitenskapelig aktivitet på øygruppen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er også med på Svalbard-turen i anledning frødeponeringen.

