Jamie Carragher uttalte etter mandagens kamp mellom Liverpool og West Ham at klubben toppscorer, Mohamed Salah, ikke får den oppmerksomheten han fortjener.

– Jeg tror Salah føler seg for lite verdsatt. Han blir sett på som en verdensklassespiller av andre, men blant Liverpool-supporterne tror jeg han føler seg for lite verdsatt. Spesielt etter hans første sesong, sa Jamie Carragher i Sky Sports studio i går.

Selv om egypteren er klubbens toppscorer med sine 19 fulltreffere i alle turneringer, tror den tidligere Liverpool-stopperen at supporterne verdsetter andre spillere mer.

– Når jeg snakker med Liverpool-supportere og ser på sosiale medier, tror jeg Liverpool har seks verdensklassespillere. Det er Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah, sa Carragher.

Tror ikke Salah er like hellig som tidligere

Sky Sports-eksperten tror at dersom supporterne kunne bestemt, at Salah muligens kunne blitt solgt.

– Det er ingen sjanse for at de ville solgt Alisson eller Van Dijk, men hadde du tilbudt dem 130 millioner pund for Salah, tror jeg de hadde tenkt seg om, påpeker Carragher.

På mandag gjestet Liverpool-legende Steve McManaman TV 2s Premier League studio. Han mener det er en annen i Liverpools angrepsrekke som nå skinner seg i glansen.

– Jeg rangerer Sadio Mané veldig høyt. Han har tatt over for Salah etter hans fantastiske første år i klubben. Han vil alltid bli sett på som en ikonisk figur, men jeg tror Mané nå har blitt den viktigste i Liverpools angrepsrekke. Jeg vet han er annerledes i spillestilen enn Roberto Firmino. Men Mané har blitt den spilleren som skiller seg mest ut av Liverpools offensive spillere, sa McManaman i studio.

– Har bragt en ny dimensjon til Liverpool

Mcmanaman, som spilte 272 kamper for rødtrøyene, er imponert over nivået senegaleseren leverer uke etter uke og påpeker hvorfor han for øyeblikket er helt uvurderlig for Liverpool.

Steve McManaman i Premier League-studio. FOTO: TV 2

– Han kan score alle slags mål. Når Liverpool sliter med å bryte ned et lag er Mané spilleren du kan lene deg på. For eksempel da Liverpool slet borte mot Norwich. Mané kom på banen, tok kontroll og scoret. Han har bragt en ny dimensjon i Liverpool-laget, sier McManaman.

– Et bra tegn for en god spiller er når man forbedrer seg sesong etter sesong. Nå er han ustoppelig, slår Mcmanaman fast.

– Han har den perfekte fysikken til en moderne fotballspiller. Fart, kraft og atletisk. Han har hele pakken, skyter TV 2 Sportens fotballekspert Brede Hangeland inn.