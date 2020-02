På hotell Brunelleschi i Milano har de fått så mange avbestillinger de siste dagene at de har mistet oversikten.

– Det er tomt her, det pleier det ikke å være på denne tiden. Det er en helt sprø situasjon, sier Simone Giottardi.

Hun er resepsjonist på hotellet og forteller at de mange hotellene i området rundt opplever det samme.

Hos Sixt bilutleie på Malpensa-flyplassen ser de den samme tendensen. På et døgn ble halvparten av bilreservasjonene der kansellert.

En rekke offentlige bygninger i storbyen er stengt. Det samme er skoler og universiteter. Flere private selskaper lar sine ansatte jobbe hjemmefra.

AVBESTILLINGER: Det strømmer inn med avbestillinger til hotellet der Simone Giottardi jobber. Foto: Ingvild Fjelltveit

Holder stengt

Turistattraksjonen Doumou-katedralen har holdt stengt i flere dager og det berømte operashuset La Scala har avlyst sine forestillinger. Flere fotballkamper i regionen er avlyst.

I de vanligvis travle gatene i Milano er det rolig og stille.

– Jeg skjønner at man må ta forholdsregler, men for meg personlig syns jeg det har blitt litt mye oppstyr, sier Giottardi.

Hun er redd for at den stille perioden blir langvarig. Det kan få store konsekvenser for turistnæringen i byen.

– Spøkelsesby

Kristian Bjørnsen fra Tromsø har bodd i Milano i mange år. Han beskriver sin vanligvis livlige hjemby som en spøkelsesby i dag.

– Vanligvis er det masse folk i gatene her, men nå er det nesten ingen her. Jeg merker at folk er litt redde og venter på flere instruksjoner fra myndighetene, sier Bjørnsen.

FÅ KUNDER: Kafeene i Milano har få gjester om dagen, forteller Kristian Bjørnsen. Foto: Ingvild Fjelltveit

På stamkafeen hans er det ingen andre gjester i dag. Luigi Cucca, som jobber på kafeen, forteller at de nesten ikke har hatt kunder tirsdag.

– Vanligvis har vi masse professorer og studenter innom her, men siden universitetet er stengt, er de ikke her, sier han.

Alle serveringssteder i byen er pålagt å stenge dørene klokken 18.

Frykter for økonomien

Flere er nå bekymret for hvordan de mange sikkerhetstiltakene myndighetene har innført for å hindre at flere blir smittet av coronaviruset, vil påvirke økonomien i Milano. Byen og Lombardia-regionen er også en sentral del av Italias økonomi.

– Det er åpenbart at disse krisene som skjer for tiden vil få konsekvenser for Italias økonomi, sier Marco Barbieri, generalsekretær for Conformmovcio Milan, byens fremste komersielle organisasjon, til The New York Times.

Børsen i Milano falt også kraftig mandag, med mer enn fem prosent ved stenging. Det får konsekvenser at en rekke virksomheter er stengt.

– Denne situasjonen er absolutt bekymringsfull, sier designer Girgio Armani til avisen. Armani har stengt alle sine kontorer i regionen.