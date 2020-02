Etter at det ble kjent at den folkekjære artisten Jahn Teigen gikk bort mandag har mange kommet med minneord.

Den svenske artisten Carola Häggkvist skriver på sin Instagram at hun har mistet en kjær venn og kollega.

Hun minnes at de to har pratet om tro, kjærlighet og om musikk sammen.

– Han var kul og tøff, sterk og rå, full av kjærlighet og helt vilt kul, skriver Häggkvist.

Hun skriver at hun tenker på den gangen Teigen tok varmt imot henne på 80-tallet da de to møttes for første gang i sammenheng med Melodi Grand Prix.

– Det er som en del av livet mitt er borte. Han var starten for meg i Norge, som en voksen kontakt i musikkbransjen, skriver hun.