– Ikke engang tenkt på at det kunne by på problemer

Erna Solberg mener Geir Inge Sivertsen bør gå ut av Frimurerlosjen. Det melder NRK.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) legger ikke skjul på at sakene rundt ham nå begynner å bli litt ubehagelige.

– Det er ikke noe artig å ha den hengende over meg, men det er mitt ansvar at den har skjedd, så det var også mitt ansvar å rydde opp, sier Sivertsen til TV 2.

Det har blåst hardt rundt ministeren etter at Dagbladet avslørte at han hadde mottatt dobbelt lønn i flere måneder.

Sivertsen søkte om etterlønn som ordfører i tidligere Lenvik kommune etter at han hadde tiltrådt som startssekretær, og mottok derfor i en periode doble utbetalinger.

4. februar ble han fiskeriminister.

Mandag tilbakebetalte han pengene han hadde fått utbetalt som etterlønn på Senja, og fikk etterlønnsavtalen annullert. Han betalte tilbake rundt 75.000 kroner.

– Jeg føler jeg har gjort det jeg kan for å få ordnet opp i det jeg gjorde feil i november, sier han.

Frimurer

Tirsdag ble det også kjent at fiskeriministeren er medlem av Frimurerlosjen.

Normalt må statsråder melde seg ut av losjen, et brorskap med blant annet mange næringslivsledere og andre i høye stillinger.

– Jeg har ikke engang tenkt på at det skulle skape problemer. Jeg har vært medlem siden 2002, og ikke vært spesielt aktiv, ikke hatt interesse eller tid, eller prioritert det, sist var for rundt et år siden, sier han.

Han sier han ikke vurderer seg som inhabil som minister selv om han har vært medlem her.

– Jeg forstår at noen stiller spørsmål ved dette, men for meg er det ikke noe problem å fratre derfra, sier han.

Stortingsrepresentant for Oslo SV, Kari Kaski, mener dette er svært problematisk.

– Geir-Inge Sivertsen må melde seg ut, og det må skje umiddelbart. Det er ikke forenlig å være statsråd og medlem i et hemmelig brorskap for menn, sier Kaski til Fiskeribladet.

Statsministerens kontor skal ha vært varslet om at han var med i frimurerlosjen, men ikke statsminister Erna Solberg selv.

– Kommer det flere skjeletter ut av skapet nå?

– Det håper jeg virkelig ikke. Mye av dette er min egen feil og ansvar, og jeg føler nå jeg har fått ryddet opp i det jeg skulle rydde opp i, sier han.

– Vil du kalle det som skjer nå en heksejakt?