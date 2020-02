– Det er et tomrom etter han nå. Jeg kommer til å føle på det resten av livet som musiker, sier Alexander Rybak.

For Rybak har Jahn Teigen vært til stor inspirasjon gjennom hele livet. Fra han var barn så han TV-programmet «Stjerner i sikte», der Teigen var programleder, og senere når musikkkarrièren hans skjøt fart.

– Da jeg var liten var han en veldig kul programleder først og fremst. Det var da jeg begynte å dykke inn i Grand Prix at jeg skjønte hvor original han var innenfor de rammene, sier Rybak til TV 2.

Han tror Teigen skilte seg ut i mengden på grunn av sitt hjerte for musikk.

– Jeg føler at hans musikk og personlighet henger sammen. Helt uredd, raus og inkluderende. Akkurat som mennesket Jahn Teigen, som også var artisten Jahn Teigen. Han stolte på sine ideer og beholdt den barnslige selvtilliten, sier han.

Optimist!

Rybak mener det står respekt av hvordan Teigen håndterte de ulike utfordringene han møtte på i løpet av livet.

– Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det. Det var han et fantastisk bra eksempel på. Når man vet hvor dårlig han har hatt det de siste årene er det på en måte litt fint å tenke på at han nå kan hvile etter så mange år, sier han.

– Hvilken sang er det som sitter igjen hos deg som Jahn Teigen?

– Optimist! Det er jo han, det er Norge, og det er selve Grand Prix-ånden, sier Rybak.

– Fint at han fikk oppleve hyllesten

I 2016 deltok Rybak selv i tv-programmet «En hyllest til Jahn Teigen». Der tolket en rekke artister Teigens låt-kartotek for Teigen selv i hans eget hus i Sverige.

At Teigen fikk oppleve hvor elsket han var mens han var i live, synes Rybak er fint å tenke på.

– Jeg synes det er ordentlig fint at han har blitt hyllet så mye med bransjepriser og medaljer. Det er så ofte at folk ikke får hyllesten før de er borte. Det er så fint at han fikk oppleve det. Midt i de vanskelige årene hans så tror jeg det var som balsam for sjelen, sier Rybak.