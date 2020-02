Koronaviruset kan skape EM-trøbbel

Visepresidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er tydelig på at situasjonen rundt det verdensomspennende virusutbruddet følges tett.

– Akkurat nå er vi i en ventefase. Vi vurderer land for land, og fotballen må følge de retningslinjene som kommer fra de individuelle nasjonene, sier Uva i et intervju gjengitt av det svenske nyhetsbyrået TT.

– Gjennomføringen av konkurransene vil bare stoppes dersom situasjonen utarter seg, fortsetter fotballtoppen.

Det nye koronaviruset har spredd seg til en rekke europeiske land den siste tiden. Tirsdag ble det påvist tilfeller i både Sveits og Spania. I Italia er allerede strenge tiltak iverksatt for å hindre ytterligere spredning.

EM-sluttspillet i fotball spilles fra 12. juni til 12. juli. Norge kan sikre seg plass gjennom to kvalifiseringskamper i neste måned.

Totalt skal sluttspillkampene spilles i tolv ulike land. Blant byene som står som arrangør, er Roma. Selv om Italia har mange smittede personer, skal viruset så langt ikke være påvist i hovedstaden.

Vil ha OL-avklaring i mai

Viruset kan potensielt skape trøbbel for OL i Tokyo også, som arrangeres fra 24. juli til 9. august. Dick Pound, som har lengst fartstid av samtlige IOC-medlemmer, mener at en avgjørelse om gjennomføring av Tokyo-OL må fattes senest om tre måneder.

Den 77-årige canadieren har vært medlem av Den internasjonale olympiske komité siden 1978. Han har vært et framtredende medlem og var også den første president i Verdens antidopingbyrå (Wada). I et intervju med nyhetsbyrået Associated Press snakker han ut om trusselen covid-19-viruset utgjør mot gjennomføringen av sommerlekene som etter planen skal innledes 24. juli.

– Vi kan vente til to måneder før lekene før en avgjørelse treffes, sier han.

Frykter avlysning

Det vil bety slutten av mai. Håpet er at spredningen av viruset er under kontroll innen den tid.

– Det er mye som må skje når det gjelder sikkerheten. Det handler om mat, OL-landsbyen, hotellene. Mediene vil allerede være i gang med å bygge sine studioer, sier Pound.

Om avgjørelsen skulle bli at OL ikke kan avvikles etter planen, tror Pound det vil bety avlysning, ikke utsettelse eller flytting.

– Det er ikke bare å utsette et arrangement av denne størrelsen. Det er så mange bevegelige deler, så mange land, årstider og konkurransesesonger, for ikke å snakke om TV-sendeplaner. Vi kan ikke bare si «la oss gjøre det i oktober», sier han.