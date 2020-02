Etter en rolig start med tre éndagsritt på Mallorca, måtte Hagen stå over Volta a la Comunitat Valenciana i februar på grunn av en virusinfeksjon.

28-åringen er tilbake i aksjon i det pågående UAE Tour, et syv etapper langt WorldTour-ritt i og rundt Abu Dhabi, men har ikke vært å se i toppen av resultatlistene hittil.

Tirsdagens tredje etappe, med målgang på toppen av 10,8 kilometer lange Jebel Hafeet, skulle i teorien ha passet en frisk Hagen godt, men Lotto Soudal-rytteren krysset mållinjen på 61.plass, over åtte minutter bak overlegne Adam Yates.

– For laget sin del går det veldig bra. Målet vårt var å ta en seier med Caleb Ewan, og det har vi allerede klart. Og vi har fortsatt tre muligheter igjen. For min egen del, så må jeg ha flere løp og gjennomkjøringer. Varmen i dag tok knekken på meg. Det var 35 grader hele dagen, sier Hagen til TV 2, og utdyper:

– Jeg er ikke akklimatisert for det nå. Jeg kjente tidlig at dette var i drøyeste laget for meg. Men jeg fikk god varmetrening, og jeg håper det blir litt bedre igjen om to dager.

Om to dager skal rytterne opp samme bakke som på tirsdagens etapp.

– Sammendraget har aldri vært et tema, så det er bare å prøve å se fremover - selv om jeg selvsagt skulle ønske jeg var i godt nok slag til å kjempe i topp ti.

– Er du 100 prosent frisk etter sykdommen?

– Jeg er frisk, ja. Jeg har ikke noe virus i kroppen. Da hadde jeg ikke syklet. Vi hadde planer om akklimatisering før rittet, men det ble det ikke tid til. Vi la også bort ambisjoner om sammendraget og fokuserer i stedet på gjennomkjøring, felttilvenning, god «matching» og hjelpe til inn mot finalene med Caleb, sier han.

Neste ritt på programmet til Hagen er TV 2-sendte Volta a Catalunya i slutten av mars.