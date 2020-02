Det forteller landslagets assistenttrener Per Joar Hansen. Det var Nettavisen som først omtalte saken.

– Han har fått anledning til å forsøke å finne en klubb der han får spilletid ettersom ligaen er stengt i Kina, sier «Perry» til TV 2.

– Han har reist hjem, og har vært hjemme en god periode nå for å finne løsninger, fortsetter Lars Lagerbäcks assistent.

Ole Selnæs har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Selnæs har vært en viktig brikke for Norge de siste årene, og vil normalt være høyaktuell til den viktige EM-kvalifiseringskampen mot Serbia i mars. Da er det ikke ideelt at han for tiden er uten kampaktivitet.

Med høye lønninger i Kina og stengte overgangsvinduer, kan det imidlertid bli vanskelig å finne seg en ny klubb.

Overgangsvinduet er stengt i de største ligaene, men klubblag i land som Norge, Sverige og Polen kan hente spillere også i februar. Hvorvidt Selnæs ønsker å spille noen av stedene, mener «Perry» at midtbanespilleren må gjøre opp en mening om selv.

– Det er bare Ole selv som vet hva som egentlig skjer. Han har trent mest på egenhånd, men er i bra fysisk form. Men det er ikke bra med flere måneder uten konkurransekamper, medgir landslagsassistenten.

Onsdag er det nøyaktig én måned til skjebnekampen mot Serbia på Ullevaal. «Perry» konstaterer at det ikke er en gunstig situasjon for Selnæs.

– Men at ligaen er stengt på grunn av koronaviruset, må vi bare forholde oss til. Det er spilleren selv som må finne ut hva han kan gjøre, og eventuelt prøve å finne seg en klubb der han kan få spilt fotball. Der er ikke noe vi styrer, påpeker han.

Ettersom det norske overgangsvinduet er et av få som er åpent, kan det tenkes at gamleklubben Rosenborg kan være en aktuell destinasjon for midtbanespilleren.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Mikael Dorsin og Eirik Horneland uten å lykkes.

