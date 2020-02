Saken ble rullet opp da en mor og hennes døtre i 2017 flyktet fra sitt hjem på Østlandet til et krisesenter.

Etter flere vanskelige år anmeldte kvinnen mannen for familievold.

Da politiet begynte å snakke med kvinnens to tenåringsdøtre, startet en større overgrepsetterforskning.

I samtaler med politiet fortalte den ene stedatteren at mannen hadde forgrepet seg på de to søstrene i en årrekke. Den ene jenta fortalte at overgrepene startet da hun var 11 år gammel.

Under etterforskningen ble det avdekket det som skal være en rekke andre overgrep.

Mannen møtte tidligere i februar i Nedre Romerike tingrett, tiltalt for å ha forgrepet seg på tre forskjellige stedøtre over en periode på 17 år.

Påstand om forvaring

Tirsdag la aktor Jeanette Westlund Hegna ned påstand om forvaringsdom, med en minstetid på åtte år og seks måneders fengsel, for mannen.

Det var på forhånd varslet at det kunne bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring.

– Det er med bakgrunn i sakens alvorlighet, sa Hegna til TV 2 da saken startet i retten.

Totalt består tiltalen av 13 punkter, blant annet flere overgrepsforhold.

Mannens forsvarer André Berven sier 65-åringen bestrider grunnlagene i tiltalen.

– Han mener dette ikke har skjedd. Han er uenig i aktors påstand, og selve grunnlaget for påstanden, sier Berven til TV 2.

Under sin prosedyre tirsdag la Berven ned påstand om frifinnelse på alle punkter, bortsett fra ett som handlet om brudd på besøksforbud.

– Subsidiært at det anses på mildest mulig måte, sier han.

Gjentatte overgrep

Da rettssaken startet 11. februar forklarte stedøtrene seg i retten.

Først ut var kvinnen som skal ha vært hans første offer. Hun forklarte seg i detalj om at overgrepene begynte ikke lenge etter at mannen flyttet inn til hennes mor, og at de skjedde da mannen kom hjem fra jobb.

Han skal ha gått inn på hennes soverom sent på kvelden, og forgrepet seg på den da mindreårige jenta.

Hun forklarte i retten at hun alltid latet som hun sov da overgrepene skjedde.

– Men jeg var våken hver gang. Etter hvert våknet jeg av at han åpnet døren. Jeg lå på en måte på vakt, sier hun.

Kvinnen anslår at overgrepene skjedde cirka én gang i uka. Ifølge tiltalen forekom overgrepene mot denne kvinnen over en seksårsperiode.