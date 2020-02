Slår tilbake mot «Spice Boys»-ryktene: – Det skjedde ikke

Slår tilbake mot Neville-påstander: – De var bare bedre

Tidligere denne sesongen ble «Spice Boys»-navnet dratt frem igjen i søkelyset da tidligere Liverpool-stjerne Steven Gerrard gjestet et TV-program ledet av Gary Neville, eks-Manchester United-spiller og England-lagkamerat av McManaman. I dette programmet – «Gary Neville's Soccerbox», som du også kan se på TV 2 Sumo» – hevdet Neville at det var nettopp denne kulturen som gjorde at United og ikke Liverpool vant ligatitlene denne tiåret.

– Jeg tenker bare at Manchester United-spillerne trolig var bedre. Ved sesongslutt er det bare ett lag som vinner hver eneste sesong. Forrige sesong ble Liverpool nummer to, og du kan si det om andre lag som er blitt nummer to også. Når ett lag vinner og alle andre taper, er det lett å si «dere skulle gjort dette, dere skulle gjort det», sier McManaman.

Men jeg mener at på den tiden var vi et storartet lag, vi spilte virkelig underholdende fotball, den riktige stilen fotball og den riktige måten Liverpool skal spille på. Du blidgjør fansen, du scorer mål, du angriper. Men 30 kilometer borte var det et lag som het Manchester United som bare var så mye bedre, sier McManaman og viser marginene ved hjelp av en kort avstand mellom to av sine fingre.

– Det skjedde ikke

I nevnte Neville-program bekrefter også Liverpool-legende Gerrard at det Liverpool-laget han ble en del av nettopp på denne tiden bestod av en drikkekultur og det han omtaler som «mange kvelder på byen» før den franske manageren Gerard Houllier kom inn og forbød det.

McManaman mener imidlertid at det var Uniteds overlegenhet som var grunnen til at ligatitlene ikke havnet på Anfield, og deler sine synspunkter med tidligere Premier League-spiller Hangeland i spesialsendingen.

– De hadde en annerledes mentalitet i store anledninger. Det å vinne for enhver pris. Det var sannsynligvis det, og ikke at noen gikk på nattklubb. Det er for enkelt. Jeg kjenner alle mine lagkamerater, og du kjente alle dine lagkamerater. Du ville ikke godta at noen var ute på en fredagskveld om du spilte kamp lørdag. Du ville si «nei, nei, det skjer ikke i mitt lag. Hvis du spiller på det samme laget som meg, skjer ikke det». Og det skjedde ikke. Det skjedde ikke, gjentar han.

