EU-landenes europaministre vedtok unionens forhandlingsmandat tirsdag.

Mandatet blir forhandlingsleder Michel Barniers utgangspunkt når han neste uke begynner forhandlingene med britene.

– Vi er fast bestemt på å lande en avtale som beskytter EUs interesser, sier Barnier i en uttalelse.

– Uavhengighet

Kort tid etter meldingen om at EU-ministrene hadde blitt enige, opplyste den britiske regjeringen at den har vedtatt sitt mandat for forhandlingene med unionen.

– Storbritannias hovedmål i forhandlingene er å sikre at vi gjenoppretter vår økonomiske og politiske uavhengighet 1. januar 2021, sier en talsmann for statsminister Boris Johnson.

EU og Storbritannia må i utgangspunktet lande en avtale innen utgangen av 2020 ettersom overgangsperioden da utløper. Overgangsperioden kan forlenges i inntil to år, men Johnson har varslet at det ikke er aktuelt for Storbritannia å gjøre dette.

Knapt med tid

Forhandlingene omfatter handel, forsvar og sikkerhet. Slike omfattende avtaler tar normalt sett mange år å bli enige om, og unionen og britene har således knapt med tid.

– Vi må først og fremst komme fram til en god avtale framfor å la oss presse av kalenderen, sier Frankrikes europaminister Amelie de Montchalin med henvisning til tidsfristen.

EU kommer til å tilby Storbritannia omfattende markedstilgang på betingelse av at britene fortsetter å følge EUs standarder på en rekke områder fra miljøvern til statlig støtte.

– Blir vanskelig

London har imidlertid gitt uttrykk for at de ikke har forlatt EU bare for å fortsette å være bundet av EUs krav.

– Vi har lagt veldig krevende forhandlinger bak oss, sier Tysklands europaminister Michael Roth med henvisning til forhandlingene om brexit.

– Men det kommer igjen til å bli veldig krevende, varsler Roth.

Storbritannia forlot EU 31. januar.

