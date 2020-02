Harriett Strandvik, mannen og deres to barn hadde akkurat pakket koffertene. De skulle hjem til Helsinki i Finland etter en ferie sør på Tenerife.

På vei ut hotellrom-døra fikk familien seg en overraskelse.

Saken er også omtalt av svenske Expressen.

Karantenelapp

Ved døra lå det en lapp. På lappen stod det at ingen gjester får forlate hotellrommet sitt og at hotellet er satt i karantene.

– Vi skulle ned i og spise frokost før vi skulle reise, men da så vi at det lå en lapp i dørsprekken. Der stod det at vi ikke fikk forlate rommet og at alle på hotellet er i karantene, sier Strandvik til TV 2.

LAPP: Familien Strandvik har måttet bli på hotellrommet mens de venter på ytterligere informasjon. Dette er informasjonen de har fått så langt. Foto: Privat

En italiensk lege har nemlig testet positivt for koronaviruset. Han bodde på hotellet i en uke før smitten ble påvist. Nå er tusen turister satt i karantene.

Flyet familien skulle ta til Helsinki gikk klokken 13.00. Strandvik sier de nå er pent nødt til å bli på Tenerife på ubestemt tid.

– Vi skulle sittet på flyet hjem nå, men det gjør vi ikke. Til nå har det vært mye venting og det er mye som er uklart, sier Strandvik.

TIDSFORDRIV: Familien Strandvik prøver å holde motet oppe, selv om tilgangen på informasjon er dårlig. Foto: Privat

Lite informasjon

Utover lappen som ble skjøvet gjennom dørsprekken har ikke familien fått noe informasjon. De holder seg på hotellrommet med balkongdøra åpen.

– Vi ser at området rundt hotellet er sperret av. Det patruljerer politi rundt hotellet, sier Strandvik.

Hun forteller at de leser om saken i media og at de har rådført seg med venner og familie.

– Tanken om at vi kan bli her en stund har vi brukt litt tid på. Vi har jo fulgt saken i media, og fikk jo med oss cruiseskipet i Japan som ble satt i karantene, sier Strandvik.

Har ikke fått mat

TV 2 snakker med Harriet Strandvik rundt klokken 14.30. Da kan hun fortelle at de ennå har til gode å få noe mat.

– Vi begynner å bli litt sultne. Vi fikk litt vann på døren, og da spurte vi om vi kunne få noe mat, men det fikk vi ikke, sier Strandvik.

Strandvik sier at de har stor forståelse for at situasjonen blir tatt på alvor, og at situasjonen er ny for alle. Men hun forteller at de ikke hadde sett for seg å havne i karantene.

– Litt crazy er dette, men vi prøver å holde humøret oppe. Det er klart at det ikke føles som noe ferie lenger. Vi venter på informasjon og håper på å få reise hjem så fort som mulig, sier hun.

Syv nordmenn

Den nordiske reiseoperatøren Tui tilbyr reiser til Costa Adeje Palace. Kommunikasjonssjef Mikkel Hansen sier til TV 2 at det ikke er noen nordmenn på hotellet.

– Det er åtte gjester fra henholdsvis Sverige, Danmark og Finland. Vi overvåker nå situasjonen, men så langt er ingenting bekreftet, sier Hansen.

Pressevakt Kevin Brevik i TUI opplyser ovenfor TV 2 har syv nordmenn har vært gjester på Costa Adeje Palace den siste uken.

– Hotellet er lukket ned, og de som har bookinger de kommende ukene vil bli flyttet til andre hoteller, sier Brevik.