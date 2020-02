Laget med to ansikter og en omstridt trener: – Fansen er skuffet

Onsdag fra kl. 20.00: Se Lyon-Juventus på TV 2 Sport 1 eller Sumo!

Onsdag kveld får Lyon besøk av Juventus i åttedelsfinalen i Champions League. Mens Juventus har vunnet serien åtte ganger på rad og leder Serie A, ett poeng foran Lazio, har Lyon en mer blandet sesong.

– Vi har et Lyon med to ansikter. Vi har et Lyon som sliter i ligaen, de ligger som nummer sju på tabellen. Så har vi det andre ansiktet, som er mer vellykket. Det er Lyon i den franske cupen, som skal slåss mot PSG i semifinalen. I Champions League møter de Juventus i åttedelsfinalen. Det er gøy for både supporterne og spillerne, men det kommer til å bli tøft, påpeker Razik Brikh.

Han følger Olympique Lyonnais tett via sin jobb som journalist i Lyon Capitale, og mener det ikke er noen tvil om hvem som er favoritter til å nå kvartfinalen av de to.

– Juventus er storfavoritter, slår han fast.

Omstridt trener

Lyon er en av Frankrikes største klubber, og har ambisjoner om å være blant de to-tre beste i ligaen hvert år. Så å ligge på en sjuendeplass i ligaen i slutten av februar, imponerer ingen. Lyons tidligere midtbaneelegant og frisparkspesialist Juninho er nå klubbens sportsdirektør. Han måtte fjerne sin landsmann Sylvinho fra managerjobben i høst, og erstattet han med Rudi Garcia.

– Han er en omstridt trener. Da Rudi Garcia fikk jobben, ble alle overrasket. Supporterne, media, alle ble overrasket, for det er den gamle treneren til Marseille. Marseille er en av Olympique Lyonnais' store konkurrenter. Det er to klubber som ikke liker hverandre, forklarer Brikh.

Som om ikke det var nok at Garcia tidligere har trent en av deres største rivaler, brukte han også noe av sin tid som Marseille-sjef på å kritisere både Lyon og deres forrige trener, Bruno Genesio.

– Så det har kommet en del stikk i media. Alle ble derfor veldig overrasket over det valget, og supporterne er skuffet, sier Brikh.

Skadet Depay

På starten av 2000-tallet vant Lyon Ligue 1 åtte ganger på rad. Men etter at PSG ble kjøpt opp av styrtrike eiere fra Qatar, har det vært vrient å vinne serien igjen.

Etter å ha lenge spilt på det kommunale stadion i sentrum av byen, har klubben også bygget sitt eget store stadion litt utenfor byen, med plass til 59.000 tilskuere.